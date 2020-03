Google Assistent kan nu websites voorlezen, ook in het Nederlands

“Hé Google, lees voor” zorgt er vanaf nu voor dat een website volledig wordt voorgelezen. Deze functie werkt ook in het Nederlands en is onderdeel van Google Assistent.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Assistent: voorlezen van websites nu mogelijk

De Google Assistent wordt alsmaar slimmer en nu is er weer een nieuwe mogelijkheid toegevoegd aan deze digitale assistent. Als je aan het browsen bent in Chrome en de assistent activeert kun je met het commando: “Hé Google, lees voor”, de inhoud van de website laten voorlezen.

Daarbij scrollt de tekst op de pagina mee, zodat je weet waar de assistent is met voorlezen. Het voorlezen werkt ook in de Google- en Google Nieuws-app en integratie met de vertaalfunctie van de zoekgigant is er ook. Zo kun je een artikel of webpagina eerst vertalen in je eigen taal om het vervolgens voor te laten lezen.

Naast Nederlands werkt deze functie op het moment van schrijven in 42 talen. Je kunt tijdens het voorlezen ook een stukje voor- of juist achteruit springen. Tot slot is het ook mogelijk om het tempo van de voorleesstem aan te passen.

Lees ook: Google Assistent leest nu je appjes voor en helpt met beantwoorden

Gefaseerde uitrol

De wereldwijde uitrol van deze nieuwe Assistent-functie is al wel begonnen. Het kan echter even duren, voordat je deze functie ook kunt gebruiken op jouw eigen toestel. Hier op de redactie van Android Planet was de voorleesmogelijkheid nog niet te gebruiken, heb jij ‘m al wel gespot?

Lees het laatste nieuws over Google Assistent