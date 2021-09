‘Google komt begin oktober met nieuwe hardware en software-updates’

De Google Pixel 6 en de release van Android 12 komen steeds dichterbij. Volgens een nieuw gerucht zijn dit echter niet de enige producten die Google in oktober gaat aankondigen.

Gerucht: Google houdt evenement op 5 oktober

Google houdt een evenement op 5 oktober om nieuwe hardware aan te kondigen. Dat blijkt uit een inmiddels verwijderde post van CNET. Ook krijgen een aantal Google-diensten updates tijdens het evenement. De Pixel 6 en Android 12 krijgen we volgens de post niet op 5 oktober te zien, maar tijdens een later evenement. In de wandelgangen wordt gesproken over 19 oktober.

Wat gaat Google dan wél aankondigen op 5 oktober? Een screenshot van de post onthult een aantal belangrijke details. Zo zou Google nieuwe Nest-speakers en smart-home-devices gaan onthullen. Google kondigde eind augustus nog de Nest Doorbell aan, een slimme deurbel op batterijvoeding. De Pixel-maker blijft de Nest-lijn constant uitbreiden.

De verwijderde post van CNET spreekt verder over updates voor Google Maps en Googles andere reis-diensten. Deze updates verbeteren wellicht de manier waarop de navigatieservice en de vluchtboekingssite van de zoekgigant werken. We vragen ons bij Android Planet wel af of Google daadwerkelijk twee evenementen zo dicht op elkaar gaat houden – dat gebeurt niet vaak.

Steeds meer bekend over de Pixel 6

Één ding is zeker: we hoeven niet heel lang meer te wachten op de Pixel 6. Zo begon Google onlangs met het plaatsen van Pixel 6-reclames in magazines. Ook op enorme billboards in Amerika komt het toestel regelmatig voorbij. Uit de reclames maken we een aantal nieuwe dingen op.

Zo focust het toestel zich op persoonlijkheid. Google hoopt dat de gebruiker met de Pixel 6 volledig zichzelf kan zijn. Zo herkent het toestel allerlei accenten en legt de camera iedere huidskleur waarheidsgetrouw vast. Volgens Google leert het toestel haar gebruiker écht kennen en wordt het een weerspiegeling van wie diegene is.

Google heeft nog geen uitnodigingen verstuurd voor een evenement in oktober. Als de fabrikant daadwerkelijk twee evenementen in oktober heeft gepland, hoeven we op de uitnodigingen waarschijnlijk niet lang meer te wachten.

