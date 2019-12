Voordat we 2020 feestelijk inluiden, is het tijd om terug te blikken op de afgelopen twaalf maanden. Alle redacteuren van Android Planet wijzen hun favoriete smartphone van dit jaar aan. Dit keer legt Michel uit waarom de Google Pixel 3a XL zijn favoriete smartphone van 2019 is. Ook blikt hij terug op de grootste tegenvaller.



Google Pixel 3a XL is beste smartphone van 2019

Mijn favoriete smartphone van 2018 was de Nokia 7 Plus. Dit was op papier niet de beste telefoon van dat jaar. Sterker nog, hij was heel gemiddeld, en zelfs een beetje saai. Ook dit jaar ga ik niet voor een vlaggenschip, maar kies ik opnieuw een middenklasser. Dit is waarom de Google Pixel 3a XL naar mijn mening de beste smartphone van 2019 is.



Betaalbare camerakwaliteit

Smartphones zijn de afgelopen jaren steeds duurder geworden. Dat geldt ook voor de Pixel-telefoons van Google. Alhoewel fabrikanten steeds meer vragen voor hun toestellen, lijken consumenten meer en meer geïnteresseerd in middenklassers: betaalbare smartphones met degelijke specificaties. Als daar ook nog een dijk van een camera op zit, heb je een goede deal te pakken.

Daadkrachtiger kan ik de Google Pixel 3a XL niet omschrijven. Het betaalbare toestel heeft de bekroonde camera van de Pixel 3 en Pixel 3 XL, maar dan voor een fractie van de prijs. Met name de software van de camera is uitstekend. Op papier is de resolutie namelijk schappelijk: er is slechts een enkele 12,2 megapixel-sensor aanwezig.

De fotokwaliteit van de Pixel 3a XL is daarmee des te indrukwekkend, want de meeste Android-smartphones van tegenwoordig hebben minstens een dubbele camera. Dit gebrek aan sensoren compenseert de Pixel 3a XL met slimme softwaretrucjes, zoals Night Sight voor nachtfoto’s.

Binnen de prijsklasse is de Pixel 3a XL-camera ongeëvenaard. Foto’s zien er natuurgetrouw uit, bevatten veel details en de kleuren ogen scherp. Het is jammer dat de betaalbare Pixel geen Visual Core heeft, waardoor beeldverwerking wat langzamer gaat dan bij zijn duurdere broers, maar gezien het prijskaartje niet meer dan begrijpelijk.

Android zoals het hoort

Een ander groot voordeel van Pixel-telefoons is de fijne Android-ervaring. Beveiligingsupdates komen direct binnen, en ook versie-updates als Android 10 pak je meteen mee. Bovendien gebruik je een stockversie van Android, dus zonder onnodige toeters en bellen. Al deze pluspunten van Google-telefoons zijn ook van toepassing op de Pixel 3a XL.

Bovendien ontvangt de middenklasser tot en met halverwege 2022 nieuwe Android-versies en -beveiligingsupdates, waardoor het toestel ook met het oog op de toekomst een duurzame keuze is. Uiteraard is software een kwestie van smaak, maar naar mijn mening is de stockversie van Android de fijnste manier om de software te gebruiken.

Degelijke hardware

De Pixel 3a XL is honderden euro’s goedkoper dan zijn broers. Google heeft dus op bepaalde onderdelen moeten besparen. De Pixel 3a XL draait op de Snapdragon 670-chip met 4GB werkgeheugen en 64GB opslag. Deze specificaties zijn niet indrukwekkend, maar goed genoeg voor de meeste gebruikers, waaronder ik.

Verder zorgt de 3700 mAh-batterij voor een prima accuduur. Dit is overigens ook een belangrijk pluspunt van de 3a XL ten opzichte van de normale Pixel 3a. Deze is namelijk uitgerust met een 3000 mAh-accu. Dat is aan de krappe kant. Bovendien vind ik het 6 inch-scherm van de 3a XL net iets fijner dan het 5,6 inch-display van de 3a.

Tegenvaller: wisseling van de wacht

De Google Pixel 3a XL is naar mijn mening dus de beste smartphone van 2019. Er waren afgelopen jaar echter ook tegenvallers. Ik wil het hierbij niet hebben over een specifieke telefoon, maar de Android-markt als geheel. Ik vind het namelijk jammer dat gevestigde namen het zo moeilijk hebben. In het bijzonder wil ik stilstaan bij HTC.

Om maar direct met de billen bloot te gaan: ook ik ben schuldig aan de val van het Taiwanese bedrijf. Sinds de HTC One M8 heb ik namelijk geen HTC meer gekocht. Toch bewaar ik warme herinneringen aan het bedrijf, want mijn eerste smartphone was de iconische HTC Hero uit 2009.

Ik heb dan ook een haat-liefdeverhouding met de Taiwanese smartphonefabrikant. Aan de ene kant zou ik dolgraag een toestel van ze kopen, maar aan de andere kant geeft men mij geen enkele reden om de daad bij het woord te voegen. HTC weet zich al jaren niet te onderscheiden. Het bedrijf brengt vooral te dure, ongeïnspireerde smartphones uit die op gimmicks meeliften, zoals de Exodus 1 blockchain-telefoon .

En ik ben niet de enige die niet warm loopt voor de toestellen van het bedrijf, want de omzet loopt al jaren terug. Sterker nog, ik vroeg mij in een opinie-artikel uit augustus al af waarom HTC überhaupt smartphones blijft maken. Er moet namelijk een hoop veranderen voor ik weer een toestel van de Taiwanezen zou overwegen.

Gevestigde partijen als HTC en Sony kwijnen weg, terwijl Chinese firma’s als Huawei en Xiaomi steeds populairder worden. Het is de bedrijven gegund, maar de groei gaat soms met horten en stoten. Huawei ligt bijvoorbeeld nog steeds in de clinch met de Amerikaanse overheid, en mag daardoor geen Google-versies van Android gebruiken.

De wisseling van de wacht laat zien hoe dynamisch de smartphonemarkt is, wat het ook interessant maakt om er dagelijks mee bezig te zijn. Ik hoop echter dat in 2020 niet de hele markt opgeslokt wordt door een paar fabrikanten. Meer concurrentie zorgt namelijk voor een betere Android-wereld.

Wat is jouw favoriete smartphone van 2019? En van welke fabrikant had je juist meer verwacht? Laat het ons weten in de reacties hieronder!