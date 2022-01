Opinie: de software van de Google Pixel 6-serie is een beschamend zooitje

Van Google mag je verwachten dat zijn eigen smartphones de beste software-ervaring bieden. Des te opvallender is het dat de nieuwe Google Pixel 6 (Pro) vooral bekend staat om de vele bugs in de software. Redacteur Rens legt uit waarom de rommelige gebruikservaring zo beschamend is.

Wat er mis is met de Google Pixel 6-software

Google’s Nexus- en daarna Pixel-smartphones draaien stock-Android, oftewel de pure Android-versie zonder aanpassingen. Zo ervaar je de software zoals Google het bedoeld heeft. Bovendien krijg je als eerste updates, en dat voor een lange tijd. De prettige software-ervaring is dan ook een goed argument om een Google Pixel te nemen.

Toen Google medio oktober de Pixel 6 en 6 Pro officieel presenteerde, kocht ik – mede vanwege de software – direct een Pixel 6. Maar de software bleek op dag één vol bugs (fouten) te zitten, waarvan een deel bijna drie maanden later nog steeds niet opgelost is. Er zijn bovendien nieuwe bugs bijgekomen en beloofde updates laten lang op zich wachten. Ik vind het – net als veel andere Pixel 6 (Pro)-eigenaren – een beschamende ervaring die in schril contrast staat met Googles beloften.

Allerlei bugs zijn nog niet opgelost

Vooropgesteld: elke smartphone bevat bij zijn lancering bugs. Het hoort erbij. Eén of meerdere updates in de eerste dagen tot weken horen die fouten op te lossen. Op de Pixel 6 en 6 Pro lukt dat tot dusver niet goed. De smartphones bleken bij de lancering opvallend veel verschillende bugs te kennen. Verschillende gerenommeerde techmedia, waaronder Android Police, hebben een – lang – overzicht van alle bekende bugs in de Android 12-software van de Pixel 6 en 6 Pro.

Het gaat te ver om de lijst op te sommen, dus ik houd het bij een paar voorbeelden. De Pixel 6 en 6 Pro konden ongevraagd besluiten om mensen te bellen, het scherm kan flikkeren, de vingerafdrukscanner laat soms willekeurige vingers het toestel ontgrendelen en de smartphones wilden soms het scherm niet draaien. Een speciale update in november loste een aantal bugs op, maar zeker niet allemaal.

Vervolgens verscheen de december-beveiligingsupdate, maar die bleek allerlei nieuwe bugs te bevatten en werd daarom teruggetrokken. Pijnlijk.

Exclusieve features zijn teruggetrokken

Ook opmerkelijk is de gang van zaken rondom features die Google exclusief ontwikkelt voor Pixel-smartphones. Deze features zijn een verkoopargument voor de smartphones, maar komen op de Pixel 6 en 6 Pro nog niet uit de verf. De twee features die tot dusver via een update op de Pixel 6-serie beschikbaar kwamen, werden al snel uitgeschakeld vanwege bugs. Ook slechte reclame voor Google.

Wachten tot eind januari

Het snelle updatebeleid waar de Pixel-serie om bekendstaat, lijkt nog niet op te gaan voor de Pixel 6 en 6 Pro. Want waar alle moderne Pixel-toestellen begin januari een beveiligingsupdate kregen, ontvangen de Pixel 6 en 6 Pro die update pas eind januari.

Volgens Google omdat het allerlei bugfixes aan de update toevoegt. Dat is mooi, maar betekent ook dat Pixel 6 (Pro)-eigenaren tot eind januari moeten wachten tot vervelende fouten verdwijnen. Ervan uitgaande dát de bugs verdwijnen, want de vorige keer pakte de praktijk dus anders uit.

Meer over de Google Pixel 6 en 6 Pro

De software-ervaring van de Pixel 6-serie is vooralsnog dus niet om over naar huis te schrijven, maar dit kan verbeteren. Ik hoop het, want de Pixel 6 en 6 Pro zelf zijn uitstekende smartphones. Kom meer over de toestellen te weten in de Google Pixel 6 review en de review van de Google Pixel 6 Pro. Liever kijken? Android Planet heeft onderstaande videoreview van de Pixel 6 Pro gemaakt.