De Honor 9X Pro en View 30 Pro zijn officieel gepresenteerd door de fabrikant tijdens een event in Barcelona. Hoewel het Mobile World Congress is geannuleerd, hield het bedrijf wel een evenement om de toestellen te tonen.

Honor 9X Pro officieel

De Honor 9X Pro is officieel gepresenteerd op een eigen event van de Chinese fabrikant. Het toestel draait op Android 10, maar diensten en service van Google ontbreken. Dat heeft te maken met het bekende handelsverbod, waarmee ook moederbedrijf Huawei te maken heeft. In plaats daarvan maakt Honor gebruik van HMS, wat staat voor Huawei Mobile Services. Ook is de eigen app-winkel, AppGallery, aanwezig op het toestel.

De processor is de Kirin 810, er is 6GB werkgeheugen aanwezig en 256GB uitbreidbare opslag. Het scherm heeft een lcd-paneel van 6,59 inch en resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Die beslaat de hele voorkant, want de selfiecamera schuift uit het toestel als je die wil gebruiken. Daarmee maak je selfies van maximaal 16 megapixel.

Overige specificaties Honor 9X Pro

Op de achterkant zijn drie camera’s aanwezig, waarbij de primaire camera een 48 megapixel-sensor heeft. Een ultrawijdhoekcamera van 120 graden is ook aanwezig, daarmee schiet je 8 megapixel-foto’s. Tot slot legt de derde camera diepte-informatie vast. Zo maak je een prima portetfoto, met een wazige achtergrond.

Het toestel komt op de markt in het paars en zwart en bevat een 4000 mAh-accu. Opladen gaat gemakkelijk en snel via de usb c-poort aan de onderkant van het toestel. Vanaf maart is het toestel verkrijgbaar voor de adviesprijs van 249 euro.

Alles over de Honor View 30 Pro

De Honor View 30 Pro is een krachtiger apparaat, maar een adviesprijs is nog onbekend. De processor is de Kirin 990, er is 8GB werkgeheugen aanwezig en 128GB of 256GB intern geheugen. Het display is een 6,57 inch-variant met 2400 bij 1080 pixels. Een dubbele frontcamera is te vinden in het scherm. Zo maak je selfies van 32 megapixels of met de 8 megapixel-groothoeklens.

Honor heeft gekozen voor een accu van 4100 mAh en opladen gaat met maximaal 40 Watt via de usb-c-poort. Draadloos opladen behoort ook tot de mogelijkheden en gaat met maximaal 27 Watt. Het toestel heeft drie camera’s op de achterkant van 40, 12 en 8 megapixel. De hoofdcamera schiet dus plaatjes met een hoge resolutie, waardoor elk detail wordt vastgelegd.

De 12 megapixel-camera heeft een groothoeklens met een hoek van 109 graden en die gebruik je ook om macrofoto’s te maken. Tot slot haal je objecten tot drie keer dichterbij met de telefotolens van 8 megapixel. Het toestel draait op Android 10, met daarover de MagicUI-schil. Ook deze smartphone heeft geen Google-apps en -diensten.

