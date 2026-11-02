Deze merken bieden de beste Samsung-alternatieven

Smartphones van Samsung zijn erg populair, maar er bestaan genoeg alternatieven die hetzelfde of misschien wel meer te bieden hebben. We zetten de beste voor je op een rijtje.

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De beste alternatieven voor Samsung

Samsung is sinds jaar en dag het populairste Android-merk in Nederland. Dat komt door de grote verscheidenheid aan smartphones, het uitstekende updatebeleid en de herkenbare uitstraling van de telefoons. Toch hebben andere merken natuurlijk ook zat te bieden. En soms zelfs meer. Dit zijn de beste alternatieven voor Samsung in vier verschillende categorieën.

High-end smartphones

Het beste (niet vouwbare) toestel van Samsung is natuurlijk de Galaxy S26 Ultra, die je momenteel koopt voor € 946,-. Je kunt flink wat geld besparen door voor de Poco F8 Ultra te gaan. Die draait op dezelfde Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip en bestel je voor € 659,-.

De Poco heeft net als de Samsung een 6,9 inch-scherm, al moet je het wel doen zonder de privacymodus. Daarnaast krijg je drie 50 megapixel-camera’s op de achterzijde en een accu van 6500 mAh, die je met 100 watt oplaadt. Ter vergelijking: in de S26 Ultra zit een batterij van 5000 mAh, die een snelheid van 60 watt haalt. Poco wint deze ronde dus ruimschoots.

Het softwarebeleid dan. De Poco F8 Ultra krijgt vier nieuwe versies van Android en zes jaar beveiligingspatches. Samsung doet dat duidelijk beter: de S26 Ultra wordt zeven jaar volledig ondersteund. Toch is het updatebeleid van Poco wel ruim voldoende.

Kleine high-ender

Zoek je juist een alternatief voor de kleinere Galaxy S26? Dan kun je kijken naar de superieure Xiaomi 17. Die heeft net als de Samsung een 6,3 inch-scherm, maar biedt een accu van 6330 mAh. De S26 komt niet verder dan 4300 mAh. Het zal je niet verbazen dat de Xiaomi dus veel langer meegaat. Hij laadt met 100 watt bovendien een stuk rapper op. En dankzij de Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip is hij nog iets sneller ook.

Beide smartphones hebben drie camera’s op de achterzijde, maar vooral de hoofdcamera is bij Xiaomi een stuk beter. Het enige echte voordeel van de Samsung is dat hij zeven jaar alle updates krijgt, terwijl de Xiaomi vijf nieuwe versies van Android ontvangt en zes jaar beveiligingspatches.

Ook is de S26 met € 699,- iets goedkoper dan de Xiaomi 17, die je voor € 792,- aanschaft.

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Vouwbare toestellen

Samsung is één van de pioniers van vouwbare toestellen, maar ook daar zijn prima alternatieven voor. Het huidige topmodel is de Galaxy Z Fold 8 Ultra, die je koopt voor € 1.375,-.

Wat ons betreft ben je beter af met de Honor Magic V5. Die heeft grofweg dezelfde schermen, afmetingen én camera’s, maar is met € 1.059,- een stuk goedkoper. Er zit zelfs een grotere accu in, die nog sneller oplaadt dan de Samsung ook. De Snapdragon-chip is één generatie ouder, maar presteert nog altijd uitstekend.

De Magic V5 krijgt, gerekend vanaf de release, zeven jaar updates. Dat is net zo lang als de Z Fold 8 Ultra. Omdat het toestel een jaar ouder is, loopt de ondersteuning wel een jaar eerder af: in 2032. Dat ligt alsnog een behoorlijk einde in de toekomst, waardoor we hem prima aan kunnen bevelen.

Klaptoestellen

Ga je liever voor een klaptoestel als de Galaxy Z Flip 8? Die is met zijn huidige straatprijs van € 719,- moeilijk te verslaan. Je zou kunnen kijken naar de Motorola Razr 70 Plus (€ 729,-), maar in alle eerlijkheid schiet je daar niet zo veel mee op.

De Motorola is met zijn Snapdragon 8s Gen-chip namelijk trager dan de Flip 8 en de batterij is met 4500 mAh nauwelijks groter. De camera’s zijn grofweg vergelijkbaar. Het updatebeleid van Motorola is zelfs een stuk slechter: je krijgt drie grote Android-upgrades en vier tot vijf jaar beveiligingspatches. Samsung belooft zeven jaar lang alle updates uit te brengen voor de Flip 8.

Midrange smartphones

Samsung biedt veel goede middenklassers aan, zoals de Galaxy A57. Dat is één van de populairste smartphones van dit moment. Voor € 341,24 krijg je een heel compleet toestel, met een mooi oled-scherm, een vlotte processor en aardige camera’s. Bovendien mag je tot 2032 rekenen op updates.

Een alternatief is de Motorola Edge 60 Neo, mits je kunt leven met het kleinere 6,36 inch-scherm. Of misschien vind je dat juist wel prettig? Er zit een Mediatek Dimensity 7400-chip in die prima presteert, zolang je hem geen heel zware dingen laat doen. Ook krijg je twee keer zoveel opslag: 256GB.

Een ander voordeel ten opzichte van de Samsung is de telelens, waarmee je 3x optisch kunt inzoomen. Die ontbreekt op de Galaxy A57. De accu is met 5000 mAh net zo groot, maar je laadt hem 68 watt wel sneller op dan de Samsung (45 watt). Je kunt de Edge 60 Neo indien gewenst ook draadloos van stroom voorzien. Dat kan de A57 niet.

Je betaalt € 298,- voor deze Motorola, die waarschijnlijk wordt bijgewerkt tot Android 20 en tot 2030 of 2031 beveiligingspatches ontvangt.

Budgetsmartphones

Eén van de goedkoopste Samsungs is de Galaxy A18. Zoals je in onze review kunt lezen, vinden we dat geen aanrader. Voor € 214,- mag je geen wonderen verwachten, maar het toestel is wel érg traag.

Ook de Xiaomi Redmi Note 17 is geen snelheidsmonster, maar er zit wel een enorme accu van 7700 mAh in. Daarnaast biedt het toestel een veel moderner ontwerp met dunnere schermranden dan de Galaxy A18. Een andere troef is het enorme 6,99 inch-oled-display. Dat heeft bovendien een hogere verversingssnelheid van 120Hz (vs 90Hz op de Samsung), waardoor beelden er soepeler uitzien.

Je betaalt momenteel € 192,- voor de Redmi Note 17. Daarmee vinden we het een betere deal dan de Galaxy A18, al is het updatebeleid wel iets minder goed. Je ontvangt vier nieuwe versies van Android en zes jaar beveiligingspatches. De A18 krijgt zes grote Android-upgrades.