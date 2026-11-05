‘Dit merk test telefoon die je maar één keer per week hoeft te laden’

Honor staat bekend om toestellen met relatief veel hardware voor je geld, maar ook om hun revolutionaire Robot Phone. Nu is de volgende innovatie daar: een smartphone met een gigantische batterij. Dit moet je weten.

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Honor: innovator uit het oosten

Honor was oorspronkelijk een submerk van Huawei, maar is sinds 2020 weer een zelfstandig bedrijf. Met bijzondere vouwtelefoons, toestellen met sterke en opvallende camerasystemen (Magic-serie, Robot Phone) en grote accu’s, profileert het zich als innovatief bedrijf.

De Honor Magic V6 werd afgelopen maart gepresenteerd als ‘vouwtelefoon met de grootste accu ooit’. Zijn accucapaciteit van 6660 mAh is inderdaad behoorlijk indrukwekkend voor een dergelijk toestel.

Honor 600

Accu van ongekende grootte

Dat is echter nog niks vergeleken bij een model dat momenteel volgens de doorgaans betrouwbare insider Digital Chat Station getest wordt door de Chinese fabrikant. Die telefoon heeft een belachelijke capaciteit van tussen de 14000 en 15000 mAh, waardoor de verwachting is dat je ‘m maar eens in de week hoeft op te laden.

Een ander Honor-vlaggenschip op het gebied van gaming, de Honor Win RT2, heeft een silicium-koolstofbatterij van zo’n 12.000 mAh (razendsnel op te laden met 90 watt). Deze batterij is dunner dan de traditionele lithium-ionbatterijen die bijvoorbeeld Apple en Google nog altijd gebruiken. Hierdoor is de Win RT2 slechts 8,5 millimeter dik. Het zijn indrukwekkende getallen die tonen wat er nog allemaal mogelijk is op dit vlak.

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Komen krachtpatsers ook naar ons?

Als jij je al helemaal verheugde op een telefoon die je maar één keer per week hoeft op te laden, moeten we je waarschijnlijk teleurstellen. Digital Chat Station vermoedt dat het nieuwe model dat Honor test alleen in China verkrijgbaar zal zijn. De trend van steeds grotere batterijen zien we voorlopig namelijk vooral in dat land. In Europa zijn smartphones met accu’s van 10.000 mAh of meer nog nauwelijks verkrijgbaar.

Daar kan de komende jaren verandering in komen, want ook fabrikanten als Apple en Samsung lijken de accucapaciteit van hun vlaggenschepen verder te willen verhogen. Dat kunnen ze onder andere doen door silicium-koolstofaccu’s te gebruiken. Die maken een hogere energiedichtheid mogelijk, waardoor er meer capaciteit in dezelfde behuizing past zonder dat smartphones veel dikker of zwaarder worden.

Het is dan ook niet ondenkbaar dat we op termijn Samsung Galaxy- en Google Pixel-vlaggenschepen met accu’s van 10.000 mAh gaan zien. Wanneer dat gebeurt, is nog onduidelijk, maar de ontwikkelingen in China geven ons een interessant kijkje in de toekomst.