Huawei Nova 10 (Pro) preview: gloednieuw, maar geen aanrader

In de Huawei Nova 10 Pro preview nemen we je kort mee langs onze eerste ervaringen met het nieuwe midrange-toestel. We kijken onder andere naar de look en feel én software.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Huawei Nova 10 Pro preview

Huawei is groots aanwezig op IFA 2022 en presenteerde daar verschillende nieuwe apparaten, waaronder twee nieuwe smartphones in de Nova-lijn. Het gaat om toestellen van respectievelijk 499 en 649 euro die later dit jaar te koop zijn. Tijd dus om ze al even vast te houden en de eerste indrukken op digitaal papier te zetten.

Ontwerp doet wat kitscherig aan

De Nova 10 is het nieuwe instapmodel in het middensegment en wij hebben het zwarte model even bekeken. Dat ging niet gepaard zonder slag of stoot, want door de glimmende afwerking verschijnen vingerafdrukken binnen enkele seconden. Dat doet het lage gewicht en dunne vormfactor geen goed en geheel voelt goedkoop aan.

De duurdere Nova 10 Pro heeft een matte afwerking, wat pluspunten scoort, maar de grote goudkleurige ring om het camera-eiland doet weer kitscherig aan. Ook voelt het gekozen materiaal wat glad. We kunnen dus zeggen dat we in het verleden mooier afgewerkte smartphones van Huawei hebben gezien.



Display en hardware

Het display van de Nova 10 Pro is 6,78 inch groot, heeft een amoled-paneel en resolutie van 2652 bij 1200 pixels. Deze combinatie zorgt ervoor dat het scherm lekker wegkijkt. Wel zagen we hier en daar wat reflecterende lichtbronnen, maar dat kan niet anders op de drukke beursvloer. De zijkanten zijn afgerond; een luxe die we steeds minder zien.

Er is gekozen voor de Snapdragon 778G-chip in beide toestellen, een oudere processor. Daarbij is er ook geen 5G-modem aanwezig, dus je kan geen gebruikmaken van het nieuwste netwerk. Dat alles heeft te maken met het Amerikaanse handelsverbod, wat ook grote gevolgen heeft voor de software.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geen Google-apps en -diensten

We blijven het herhalen, maar ook de Nova 10 en 10 Pro hebben geen volledige ondersteuning van Google. Zodoende kun je niet inloggen met je Google-account en de Play Store gebruiken, Gmail downloaden of aan de slag met YouTube. Je bent dus afhankelijk van de eigen downloadwinkel van Huawei. Het bedrijf blijft roepen dat er steeds meer apps beschikbaar komen, maar het aanbod blijft te karig.

Wil je WhatsApp downloaden, dan moet je aan de slag met een los installatiebestand. Veel bekende apps zijn nog niet te vinden in de Huawei AppGallery en het blijft simpelweg een groot minpunt. Bovendien is het updatebeleid onduidelijk, want hoeveel jaar je updates krijgt laat Huawei in het midden. Specifieke functies die werken met smartphones van het merk en bijvoorbeeld hun laptops of tablets zijn leuk, maar te klein om toch voor een Huawei-telefoon te kiezen.



Volledige review op Android Planet?

Zaken als de accucapaciteit, het snelle opladen of de camera’s hebben we op de beursvloer niet goed kunnen testen. Zo heeft de Nova 10 Pro een selfiecamera van 60 megapixel en een lens van 50 megapixel op de achterzijde. De andere twee camera’s op de achterzijde gebruik je voor groothoekfoto’s van slechts 8 megapixel of om diepte vast te leggen met de 2 megapixel-sensor.

Al met al is het de vraag of we bij Android Planet aan de slag gaan met de nieuwe Huawei’s voor een volledige review. De fabrikant richt zich steeds meer op andere gadgets zoals smartwatches, draadloze oordopjes of tablets. Dat zijn producten waarmee het bedrijf zich beter kan meten met de concurrentie – en daarom zijn ze voor ons ook interessanter.

Conclusie Huawei Nova 10 (Pro) preview

Allereerst is de Huawei-software bij lange na niet geschikt voor iedereen. We zouden dan ook graag zien dat Huawei dat probeert te compenseren met de beste hardware of een interessante prijs, maar ook dat is bij deze toestellen helaas niet het geval. De Huawei Nova 10-serie is interessant voor een zeer specifiek publiek, maar de grote meute kan ze beter links laten liggen.

Meer (p)reviews op Android Planet: