Huawei P50 Pocket: opvouwbare klaptelefoon verschijnt binnenkort

Huawei kondigt binnenkort een nieuwe opvouwbare smartphone aan. Het gaat om de Huawei P50 Pocket, die – naar verwachting – op de Samsung Galaxy Z Flip 3 gaat lijken. Dit is wat we verwachten.

Huawei P50 Pocket verschijnt binnenkort

Huawei is van plan om binnenkort een nieuwe smartphone te lanceren. Het bedrijf kondigt via Twitter de presentatie van de Huawei P50 Pocket aan, die op 23 december plaatsvindt. Op basis van geruchten verwachten we dat de P50 Pocket een opvouwbare telefoon wordt, met een scherm dat verticaal open en dicht kan klappen. Net als bij de Samsung Galaxy Z Flip 3 dus.

De woorden ‘Compact yet powerful’ en het plaatje in de tweet van Huawei hinten hier ook naar. Online zijn ook vermoedelijke hoesjes verschenen die voor de Huawei P50 Pocket zijn bedoeld, zo schrijft Android Authority. Op de achterkant van de P50 Pocket zitten – net als bij de normale Huawei P50 – twee grote cirkels voor de cameralenzen. We weten echter niet over welke camera’s de P50 Pocket precies beschikt.

Ook de overige specificaties zijn onbekend, al komen we hier op 23 december meer over te weten. Het is onduidelijk of de Huawei P50 Pocket in de Benelux verschijnt, maar dit lijkt niet aannemelijk. De reguliere P50 en P50 Pro, die Huawei in juli presenteerde, zijn hier ook niet uitgebracht. De voorgangers, de P40 en P40 Pro verschenen daarentegen juist wel in Nederland.

Galaxy Z Flip-achtig design

Als de geruchten kloppen, gaat de opvouwbare Huawei-smartphone dus lijken op de Samsung Galaxy Z Flip 3. Deze telefoon heeft opengeklapt een groot 6,7 inch-scherm, maar wordt een stuk compacter als je ‘m dichtvouwt. Hierdoor is de Z Flip 3 een stuk handzamer en past het toestel veel makkelijker in je broekzak.

Naast het opvallende design scoort de smartphone ook op andere punten goed, zoals je in de Samsung Galaxy Z Flip 3 review kan lezen. Zo waren we erg te spreken over de snelle hardware, het goede updatebeleid en het feit dat Samsung de prijs flink had verlaagd. De camera’s en accuduur behoren echter niet tot de sterkte punten van het toestel.

Bekijk ook onze video over de Galaxy Z Flip 3