TomTom en Huawei gaan samenwerken

Het nieuws kwam naar buiten via persbureau Reuters. Volgens woordvoerder Remco Meerstra is de deal al enige tijd geleden gesloten, maar niet openbaar gemaakt. Het gaat niet om een exclusieve samenwerking. Volgens De Telegraaf staat de Chinese telefoonfabrikant open voor deals met andere partijen.

Of TomTom een eigen applicatie krijgt op toekomstige Huawei-smartphones is onduidelijk. Het Nederlandse bedrijf gaat in ieder geval kaarten leveren voor Map Kit. Dit is Huawei’s alternatief voor Maps Platform, het Google-platform voor kaartendiensten. TomTom geeft geen details bloot over de precieze samenwerking.

Op basis van deze informatie kunnen we echter opmaken dat Huawei-ontwikkelaars voortaan kaartendiensten van TomTom voor hun apps mogen gebruiken. Wanneer je straks een navigatie-app gebruikt op de Huawei P40-serie kunnen de gebruikte kaarten dus van Nederlandse bodem zijn.

Huawei timmert verder

Het Chinese bedrijf mag vanwege een Amerikaans handelsverbod geen Google-diensten afnemen. Deze beperking geldt niet voor huidige Huawei-smartphones: daar blijft alles voorlopig bij het oude. Nieuwe toestellen, waaronder de aankomende P40-serie, moeten echter uitwijken naar andere oplossingen.

Zodoende sleutelt Huawei op de achtergrond aan haar eigen Google-alternatieven. De Chinezen hebben onder meer een eigen app-winkel en alternatief voor Google Play Services. Ook heeft men met HarmonyOS een eigen besturingssysteem in huis. Voorlopig blijven Huawei-smartphones echter op een aangepaste versie van Android draaien.

