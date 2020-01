De Huawei P40-serie wordt straks geleverd zonder Google Play Services. Waarom is dit zo’n probleem? Je start de app immers nooit zelf op, dus waarom zou je ‘m missen? In dit artikel leggen we uit waarom Play Services zo belangrijk is voor Android.

Alles over Google Play Services

Het is zonder twijfel één van de grootste verhaallijnen van vorig jaar: Huawei en Android. Samenvattend mag de Chinese fabrikant vanwege een handelsconflict geen telefoons meer uitbrengen met de Google-versie van Android. Dit betekent dat onder meer Google Play Services voortaan achterwege blijft. Waarom is dit zo’n nadeel?

Google Play Services is een ‘app‘ die standaard op alle Android-smartphones geïnstalleerd staat. Dat doet Google niet zomaar. Play Services kun je namelijk het beste zien als een verlengstuk van Android zelf. Het programma zorgt er voor dat apps up-to-date zijn. Ook kunnen ze dankzij Services met elkaar ‘praten’.

Te beginnen met het eerste. Dankzij Google Play Services kunnen apps los van elkaar worden geüpdatet. Dat is fijn, want anders zou je voor iedere software-update een nieuwe Android-versie moeten installeren. Als je er vanuit gaat dat de gemiddelde persoon tientallen apps op zijn of haar telefoon heeft staan, zou je de hele dag bezig zijn met je toestel opnieuw opstarten.

Apps praten met elkaar

Daarnaast zorgt Google Play Services er voor dat apps met elkaar kunnen praten. Via zogeheten api’s wisselen applicaties informatie uit. Dit klinkt heel ingewikkeld, maar het is eigenlijk best simpel. Gebruik je bijvoorbeeld een navigatie-app? Grote kans dat deze de Google Maps-api gebruikt voor het bepalen van je locatie. Deze uitwisseling wordt weer mogelijk gemaakt door Google Play Services.

Op eenzelfde manier kunnen andere apps ook praten met Google Drive, jouw voortgang in games binnenhalen via Play Games of bijvoorbeeld je gezondheidsinformatie van Google Fit opvragen. Play Services is dé figuurlijke spin in het web en maakt al deze koppelingen mogelijk.

Ook interessant: Waarom Huawei-telefoons geen Google-apps krijgen, en andere Chinese toestellen wel

De voor- en nadelen

Het grote voordeel van Play Services is dat fragmentatie wordt tegengegaan. Alhoewel er nog steeds veel verschillende soorten Android-versies in omloop zijn, is het probleem wel minder groot dan vroeger. Dankzij Play Services kan Google relatief simpel updates uitrollen, zonder dat het met tientallen app-makers, fabrikanten en andere tussenpersonen afspraken hoeft te maken.

Daar zit ook direct het nadeel van Play Services, zoals Huawei momenteel ondervindt. Het ‘updatepakket’ legt namelijk veel macht bij de zoekgigant neer. Veel apps van derden zijn op de een of andere manier afhankelijk van Google. Via een omweg is het wel mogelijk om Play Services op een nieuwe Huawei-toestel te zetten, maar het is niet de bedoeling en werkt niet ideaal.

Alhoewel Play Services als losse app op je smartphone staat, is het in feite dus een verzameling aan bestanden en technieken. Het programma verbruikt dan ook relatief veel stroom. Misschien denk je er daarom aan om Play Services te verwijderen, maar dat is niet slim. Je loopt hierdoor namelijk het risico dat veel apps niet (goed) meer werken.

De toekomst van Huawei en Android

Het moge duidelijk zijn dat Play Services een belangrijke troef is voor Google. Huawei zit echter niet stil en sleutelt op de achtergrond hard door aan Huawei Mobile Services, de tegenhanger van Play Services. Daarnaast wil men Google Mobile Services gaan vervangen. Dit zijn de apps die standaard op je Android-telefoon staan geïnstalleerd.

In een interview met Frandroid geeft topman Richard Yu aan dat Huawei Mobile Services gelijkwaardig, zo niet beter wordt dan Googles pakket. De praktijk moet uitwijzen of dit daadwerkelijk zo is. Van buitenaf zijn er namelijk wel wat knelpunten.

Huawei heeft bijvoorbeeld een achterstand als het op app-aanbod aankomt. Play Services is momenteel dé onbetwiste standaard, en vrijwel alle ontwikkelaars maken er dan ook gebruik van. Aan Huawei de taak om ontwikkelaars over de streep te trekken ook Huawei Mobile Services te gaan ondersteunen. Dit is met name belangrijk voor apps die gevoelige gegevens verwerken, zoals financiële applicaties.

De Huawei P40-serie, die waarschijnlijk in maart verschijnt, wordt met Huawei Mobile Services geleverd. Apps kun je bijvoorbeeld downloaden in AppGallery, een Google Play Store-concurrent. Ondanks de wat merkwaardige relatie met Google heeft Huawei voorlopig geen plannen om af te stappen van Android. Men wil smartphones met dit besturingssysteem blijven uitbrengen. Met HarmonyOS heeft men echter wel een tweede, eigen besturingssysteem achter de hand.

Het laatste nieuws over Huawei