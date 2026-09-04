Dit zijn de tofste gadgets van IFA 2026

Tijdens IFA 2026 zijn weer talloze gadgets getoond. We zetten de tofste hebbedingen voor je op een rij, van een camera in je mond tot een matras dat trilt via je smartphone.

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IFA 2026 gadgets: dit zijn de leukste

Tijdens IFA 2026 laten techbedrijven hun nieuwste producten zien, in allerlei categorieën. Dat gaat van robots tot wasmachines en van smartphones tot platenspelers. We zetten de tofste gadgets van IFA 2026 voor je op een rij. Er komt ook nog een deel twee, dus hou ons de komende dagen in de gaten!

Packard Bell is terug

Acer brengt het merk Packard Bell terug, met een reeks apparaten in vrolijke kleuren. Daar zit onder andere een laptop, koptelefoon, speaker en dumbphone bij, maar het leukst is toch wel de DotLoop.

Deze platenspeler oogt lekker retro, want hij zit verwerkt in een koffer. Toch heeft de DotLoop gewoon bluetooth en kun je via spraakopdrachten het apparaat besturen. De prijzen voor deze gadgets zijn nog niet bekend.

Dyson stopt een camera in je mond

Dyson heeft nu ook een tandenborstel, en niet zomaar eentje. De CameraJet heeft een camera in het steeltje die meekijkt hoe jij poetst. Als de camera een spleet tussen de tanden ziet, wordt er automatisch een dosis mondwater doorheen gespoten om te flossen.

Via je smartphone kun je ook meekijken met de poetssessie. Je moet dan wel de speciale Dyson-tandpasta gebruiken van bijna 10 euro per tube, omdat die niet schuimt. De losse tandenborstel kost al 479,99 euro.

Geld besparen met Tado

Tado komt met de tweede versie van zijn Smart Thermostat X, een thermostaat voor je huis die via AI helpt om te besparen op energie. Dat doet het apparaat onder andere door te kijken naar het weer en of jij je ramen open hebt staan.

Vooral opvallend is de belofte van Tado: als je binnen een jaar niet tevreden bent met de besparingen, dan krijg je gewoon je geld terug. De thermostaat is vanaf 119,99 euro verkrijgbaar.

Homey Portal is voor je smart home

Homey komt met een rond schermpje als centraal punt van je smart home. De Homey Portal heeft een aanraakscherm en een draairing, waarmee je onder andere je lampen en verwarming bestuurt. Dat is handig, omdat gasten in je huis op deze manier ook de boel kunnen aanpassen. De Homey Portal kost 299 euro, maar is nu voor 249 euro vooruit te bestellen.

Concept van Acer: Project DualPlay Mini

Tegenwoordig vliegen de handhelds voor pc-games ons om de oren, maar Acer heeft nu iets nieuws bedacht. Project DualPlay Mini is de eerste pc-handheld met een toetsenbord.

Hierdoor kun je het apparaat ook als een laptop voor productiviteit gebruiken. Ideaal, want met de stijgende prijzen voor werkgeheugen wil je liever één keer investeren in een apparaat.

Philips Hue Play Screen Sync

Je hebt niet meer een Hue Play Sync Box met allemaal kabels nodig om je Philips Hue-lampen te synchroniseren met wat er op je televisie gebeurt. In plaats daarvan kun je de nieuwe Play Screen Sync gebruiken: een camera die je boven de televisie plaatst en op die manier ziet welke kleuren de lampen moeten aannemen. Je hebt zelfs geen Hue Bridge nodig om deze te gebruiken. Lees meer over de andere vernieuwingen van Philips Hue.

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Deze smartphonecamera gaat nooit stuk

De RugOne Xsnap 7 Pro is een telefoon/camera waarmee je in de wildste omstandigheden beelden moet kunnen schieten. De camera is een los te koppelen kubus die niet alleen tegen een stootje kan, maar ook niet vies is van water en stof. Wel ben je gelimiteerd tot 2.7K-resolutie en 30fps.

Het toestel zelf heeft een 6,67 inch-scherm en een MediaTek Dimensity 8400 5G-chip. Je kunt de combo vanaf september op Kickstarter kopen of in oktober gewoon bestellen voor 1099,99 euro.

Oordopjes vertalen Netflix

Met de Timekettle W4 Plus-oordopjes, kun je met één oordopje in je oor de wereld om je heen vertalen. Dat werkt niet alleen met live gesprekken, maar ook via Zoom of WhatsApp. Ook een video op YouTube of Netflix wordt vertaald.

Je kunt daarnaast beide een oordopje indoen om een gesprek naar twee kanten op te vertalen. De dopjes kosten 379 dollar, of 299 dollar met een abonnement van 14,99 dollar per maand.

Een matras dat verbindt met je smartphone

De Amada Soundwave Smart Mattress verbindt met je smartphone om geluid af te spelen. Dit is vooral bedoeld om beter in slaap te kunnen vallen, met ontspannende geluiden en vibraties. Al zijn deze functies in andere situaties mogelijk ook een meerwaarde.

Slapen met Anker

Anker blijft ook nieuwe manieren verzinnen om ons te helpen met slapen. De nieuwste toevoegingen zijn de Sleep Earbuds 4 Pro, oordopjes met een scherm op het doosje waar je op kunt zien hoe je hebt geslapen en een wekker mee kunt zetten.

De SleepLab Pro-speaker gaat een stap verder. Deze houdt je hartslag, ademhaling en slaapfasen bij en speelt audio af om je te helpen in slaap te vallen. Lees meer over de IFA 2026-gadgets van Anker.

Smartphones op IFA 2026

Natuurlijk werden er ook nieuwe smartphones onthuld tijdens IFA 2026. Zo heeft Motorola de Edge 70 Plus en de Moto Watch Ultra geïntroduceerd. Ook worden er Swarovski-kristallen op de Razr 70 geplakt.

De TCL P80-serie combineert smartphone en e-reader, terwijl Xiaomi met de 18 Fold een vouwtelefoon met eigen chip liet zien.