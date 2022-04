LG laat zijn smartphones (nog) niet stikken: deze toestellen krijgen Android 12

LG stapte ongeveer een jaar geleden uit de smartphone-industrie. Er is gelukkig evengoed een Android 12-update onderweg naar een aantal LG-toestellen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

LG heeft aangekondigd dat drie smartphones in het tweede kwartaal een update naar Android 12 ontvangen – in ieder geval in thuisland Zuid-Korea. Het gaat om de LG V50, LG V50s en LG Q92 5G. Wanneer de toestellen ook in andere landen de update krijgen is niet bekend. Wellicht zit er een aantal maanden tussen. Dat is natuurlijk jammer, maar de update is in ieder geval bevestigd.

De meest recente LG-smartphones, de LG Velvet en LG Wing, hebben al een update naar Android 12 ontvangen. Deze toestellen krijgen in het tweede kwartaal nog een beveiligingspatch om hackers buiten de deur te houden. Volgens LG zouden uiteindelijk ook de G8, Q31 en Q52 ook nog een update krijgen naar Android 12 – maar hiervan is nog geen spoor te bekennen. Android 13 is waarschijnlijk enkel weggelegd voor de Velvet en Wing. Daarna houdt het voor altijd op voor LG-telefoons.

LG Velvet

De LG V50 en V50s zijn nooit in Nederland verschenen, dus de kans is klein dat je één van deze toestellen gebruikt. Via grijze import waren de telefoons natuurlijk wél te koop. LG lanceerde beide smartphones toen de smartphone-verkoopcijfers van de fabrikant al enorm gekelderd waren. De Velvet en Wing waren LG’s laatste succespogingen. Begin 2021 trok het bedrijf de stekker uit zijn smartphone-afdeling.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Aftakeling van de Zuid-Koreaanse techgigant

LG was er vroeg bij op de smartphonemarkt. In 2012 had de fabrikant zijn eerste succesnummers in handen, met de Optimus G en Optimus G Pro. Google vond de toestellen ook erg mooi, waardoor LG datzelfde jaar de Nexus 4 mocht maken. De G-lijn zou nog jaren blijven bestaan. De LG G2 was in 2013 één van de grootste concurrenten van de Samsung Galaxy S4, HTC One en iPhone 5S – de belangrijkste smartphones van dat moment.

De fabrikant wist zijn succes nog een aantal jaren vast te houden, maar vanaf 2016 ging het bergafwaarts met de fabrikant. De verkoopcijfers kelderden en LG-smartphones verloren hun wauw-factor. Het is dan ook niet verassend dat LG vorig jaar stopte met het maken van smartphones. Het bedrijf is echter nog steeds succesvol in het produceren van oled-schermen, televisies en allerlei andere technologische snufjes.

Lees ook: Deze bekende smartphonefabrikanten legden (bijna) het loodje

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste update-nieuws? Houd hiervoor de website in de gaten en download onze Android Planet-app. Schrijf je daarnaast even in voor onze nieuwsbrief en volg ons op Facebook, Instagram en Twitter.