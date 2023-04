Motorola begint uitrol Android 13 voor Edge 30 Pro in Nederland

Het is rijkelijk laat, maar Motorola is begonnen met de uitrol van Android 13. Voor nu gaat het om de uitrol voor de high-end Edge 30 Pro, maar voor andere toestellen moet de update binnenkort volgen.

Motorola Edge 30 Pro krijgt nu Android 13

Motorola had eerder al aangegeven welke smartphones de update zouden krijgen naar Android 13. Die softwareversie rolt nu uit voor de Motorola Edge 30 Pro, zo laten verschillende gebruikers van het toestel weten. Fijn natuurlijk, want zo krijgt het toestel allerlei nieuwe mogelijkheden en functies.

De fabrikant sluit daarmee helaas wel achteraan in de rij, want veel concurrenten hebben de Android-versie uitgerold voor hun topmodellen. Met de update wordt ook de beveiligingspatch van februari uitgerold.

Wanneer andere Moto-smartphones de updates krijgen, is nog de vraag. Een woordvoerder van het merk laat weten daar later informatie over te delen. We raden aan om de update te downloaden via een wifi-verbinding in plaats van mobiel internet.

Heb je een Edge 30 Pro, dan krijg je vanzelf de melding dat de update klaarstaat. Natuurlijk kun je ook handmatig even de instellingen induiken om te kijken of je ‘m al kunt downloaden.

Dit is er nieuw in Android 13

In de Android 13 review lees je alles over de vernieuwingen van het besturingssysteem. Zo gaan we in op het Material You-design, wat nog uitgebreider is. Zo pas je je telefoon nog meer aan, aan jouw voorkeuren qua kleuren, type icoontjes en meer. Ook privacy speelt weer een grote rol en je kunt nu makkelijker bepaalde apps in een andere taal gebruiken dan de systeemtaal van je toestel. Hieronder vind je de conclusie van onze geschreven review. Kijk je liever, check dan de videoreview hieronder.

Android 13 is duidelijk een kleinere update dan zijn voorganger. Niet zo gek, want Android 12 bracht ingrijpende veranderingen met zich mee – waardoor het dus logisch is dat Google dit jaar minder groots uitpakt. Het zorgt er wel voor dat de update behoorlijk saai is.

De verbeteringen die zijn doorgevoerd, zijn gelukkig wel handig. Je hebt nog meer opties om het uiterlijk van Android aan te passen en de nieuwe App-talen zal voor veel gebruikers een uitkomst zijn. Desondanks is het niet zo erg als jij nog (lang) op de update moet wachten; er is simpelweg weinig nieuws onder de zon.

