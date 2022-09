Android 13 review: een saaie update is niet slecht

Android 13 is beschikbaar en dus is het tijd voor de uitgebreide review. De update voegt een aantal handige vernieuwingen toe, maar het is geen ramp als je er nog even op moet wachten.

Dit is de Android 13 review

Het is tijd voor een nieuwe Android-versie. Android 13 is op 15 augustus uitgebracht en dat is enigszins opvallend, want Android 12 kwam vorig jaar pas in oktober uit. Wel is het zo dat Android 13 een veel minder grote update is dan zijn voorganger, dus ergens is de snellere release wel te verklaren.

Zoals altijd is de update direct beschikbaar op Google Pixel-telefoons. In de komende maanden brengen andere smartphonemerken updates uit voor hun telefoons. Heb je dus een toestel van Samsung, OnePlus, Xiaomi of Motorola, dan moet je nog wel even wachten op de nieuwe Android-versie.

We hebben Android 13 nu een aantal weken gebruikt op de Google Pixel 5 en in deze review lees je wat we van de Android-versie vinden. We bespreken de belangrijkste verbeteringen met je, dus laten we snel beginnen.

Material You nog uitgebreider

Door Android 12 kreeg het mobiele besturingssysteem vorig jaar een compleet nieuw design. Het ontwerp heet Material You en is veel speelser, kleurrijker en persoonlijker. Op basis van je wallpaper worden de kleuren van de gehele software aangepast. Android kijkt naar de prominente kleuren van je achtergrond en gebruikt deze vervolgens ook in menu’s. Zo creëer je in een handomdraai een ‘eigen’ look van Android.

In Android 13 wordt het Material You-design verder uitgebreid. Zo heb je nu standaard meer opties om de achtergrond- en basiskleuren aan te passen, zodat je alles nog nét iets meer kan personaliseren. Dit zijn er voortaan standaard zestien. Ook hierbij kijkt Android naar de wallpaper die je hebt ingesteld, al wijken sommige ‘thema’s’ ook behoorlijk af.

Ook nieuw is dat je app-iconen helemaal dezelfde stijl en kleuren kan geven, waardoor alles echt als een geheel oogt.. Deze optie heet ‘Thema-iconen’ en werd geïntroduceerd in Android 12 als ‘bèta’. Zoek je de functie nu op in Android 13, dan zie je dat ‘ie nog steeds als testversie wordt aangegeven. En nu we Android 13 een tijdje hebben gebruikt, snappen we wel waarom.

De functie werkt op dit moment namelijk alleen met Google-apps. Veel populaire applicaties moeten eerst ondersteuning inbouwen voor de thema-iconen. Dit zorgt ervoor dat als je de functie inschakelt, je homescreen alsnog een rommeltje is omdat alle icoontjes anders zijn.

Of, wanneer en hoe snel app-ontwikkelaars de thema-iconen gaan ondersteunen, is helaas afwachten. We hebben echter goede hoop, want WhatsApp heeft al een aangepast icoontje en apps als Spotify en Telegram werken hieraan. We hopen dat apps zo snel mogelijk worden bijgewerkt, want het is een toffe visuele functie. Op het moment dat we deze review publiceren, heb je echter nog niet zo heel veel aan de thema-iconen.

Privacy blijft een focuspunt

Google blijft Android van privacyverbeteringen voorzien en dat is bij Android 13 niet anders. Het is opnieuw een speerpunt van de nieuwste Android-versie. Een belangrijke nieuwe feature is dat je apps nu toegang kan geven tot specifieke foto’s of video’s die op je smartphone staan.

Je deelt dus niet meer je hele mediabibliotheek met apps, maar selecteert gewoon welke beelden ze mogen gebruiken. Een fotobewerkings-app hoeft bijvoorbeeld niet al je kiekjes te zien en een app waarmee je juist audio bewerkt, heeft geen foto’s en video’s nodig. Zo voorkom je dus dat applicaties zomaar naar al je foto’s kunnen kijken.

Verder zorgt Android 13 ervoor dat je minder wordt gestoord door notificaties. Apps mogen namelijk niet meer standaard meldingen sturen, maar ze vragen na installatie eerst naar toestemming of ze überhaupt notificaties mogen tonen. Bij vorige Android-versies konden ze eigenlijk ongevraagd losgaan. Dat vinden we een fijne feature, al had dit wel wat eerder toegevoegd mogen worden.

Android 13 is meertalig

Dankzij Android 13 worden apps ook meertalig – en dat is handig als je tweetalig bent. Je kan per applicatie een specifieke taal instellen. Bijvoorbeeld als je toestel in het Nederlands staat, maar een bepaalde Google-app (zoals YouTube) juist liever in het Engels gebruikt.

Je stelt dit in via de instellingen-app. Je gaat naar ‘Systeem’ -> ‘Talen en invoer’ en daar zie je de nieuwe functie ‘App-talen’. Vervolgens kun je per app kiezen voor de systeemstandaard, of je kiest een taal in de uitgebreide lijst daaronder. De functie werkt simpel en snel, al kan het zijn dat je apps even opnieuw moet opstarten om de wijziging goed door te voeren.

Jammer genoeg werkt App-talen nog lang niet met alle populaire Android-apps. Ontwikkelaars moeten dit zelf ondersteunen en dat betekent dat je nu alleen bij een handjevol Google-apps (en een aantal willekeurige applicaties) de taal kan aanpassen. Het is onduidelijk wanneer andere apps de optie gaan ondersteunen, maar we hopen dat dit snel gebeurt.

Beter op tablets en meer

Android 13 voert verder de nodige verbeteringen door voor tablets. Zo wordt het makkelijker om te multitasken en kun je makkelijk apps naast elkaar zetten in de splitscreen-modus. Zo kijk je bijvoorbeeld een YouTube-video en maak je tegelijk aantekeningen in een notitie-app.

Ook handig: in Android 13 kun je je hand gewoon op het scherm laten rusten, zonder dat je tablet dit registreert als een veegbeweging. We hebben de update niet kunnen testen op een tablet, maar het is fijn dat Google deze apparaten aandacht geeft. Bij voorgaande Android-versies sneeuwden tablets nog wel eens onder.

Verder is er een feature om teksten, linkjes en zelfs plaatjes of video’s te kopiëren en plakken tussen je apparaten. Zie je bijvoorbeeld een leuk artikel en wil je die op je tablet lezen, dan kun je de link als het ware ‘doorsturen’. Dit werkt overigens ook andersom.

Kleinere vernieuwingen

Uiteraard zijn er een heleboel kleine verbeteringen aanwezig. Zo kun je nu de ingebouwde qr-scanner kwijt in het snelle instellingen-paneel. Je krijgt dan een ‘tegel’ om de qr-scanner mee te openen als je vanaf het homescreen van boven naar beneden veegt. Dat werkt net iets sneller dan in Android 12.

Ook de mediaspeler is vernieuwd. De speler zie je nog steeds groot in de notificatiebalk en op het vergrendelscherm staan, maar het ‘afspeellijntje’ beweegt nu. Veel voegt het niet toe, maar het oogt geinig en je ziet hierdoor wel of je telefoon muziek afspeelt (of niet). En dat is weer handig als je bent vergeten om de muziek stop te zetten.

Conclusie Android 13 review

Android 13 is duidelijk een kleinere update dan zijn voorganger. Niet zo gek, want Android 12 bracht ingrijpende veranderingen met zich mee – waardoor het dus logisch is dat Google dit jaar minder groots uitpakt. Het zorgt er wel voor dat de update behoorlijk saai is.

De verbeteringen die zijn doorgevoerd, zijn gelukkig wel handig. Je hebt nog meer opties om het uiterlijk van Android aan te passen en de nieuwe App-talen zal voor veel gebruikers een uitkomst zijn. Desondanks is het niet zo erg als jij nog (lang) op de update moet wachten; er is simpelweg weinig nieuws onder de zon.

Wanneer krijg jij Android 13?

Zoals gezegd is Android 13 eerst voor Google Pixel-smartphones verkrijgbaar. Daarna volgen telefoons van andere merken. Het is echter heel lastig te zeggen wanneer ieder toestel precies wordt bijgewerkt. Dit verschilt per telefoon en ook per merk; de ene fabrikant is simpelweg sneller met updates dan de ander.

Deze Pixel-telefoons draaien op Android 13:

Heb je echter een redelijk nieuwe smartphone, dan kun je waarschijnlijk wel op een Android 13-update rekenen. Is je telefoon al wat jaartjes oud of heb je een goedkope budgettelefoon, dan kan het zijn dat je buiten de boot valt. Over het algemeen worden high-end en midrange smartphones sneller (en vaker) geüpdatet dan goedkopere toestellen.

Het is daarom slim om het grote Android 13 update-overzicht goed in de gaten te houden. Hier houden we precies bij welke devices Android 13 krijgen en welke toestellen de upgrade mislopen. We werken het overzicht regelmatig bij, zodat het altijd actueel is.

