Het nieuwe jaar komt eraan, maar daarvoor is er nog tijd voor een terugblik. De redacteuren van Android Planet vertellen uitgebreid wat hun favoriete smartphone is van 2019, maar ook wat hun tegenvaller van het jaar is. De beste smartphone volgens Colin? Dat is de Motorola One Vision en in dit artikel lees je waarom.

Motorola One Vision is beste smartphone volgens Colin

Ik ben misschien nog niet heel lang aanwezig bij Android Planet, maar dat betekent niet dat ik minder smartphones heb getest dan andere redactieleden. Bij mijn vorige baan zat ik namelijk ook tussen de smartphones. Ik kon ze testen en maakte filmpjes over alle plus- en minpunten van die toestellen.

Reviews die ik voor Android Planet heb geschreven waren onder andere van de Nokia 7.2, Honor 9X en Xiaomi Mi Note 10. Mijn favoriete toestel zit daar niet bij. Dat toestel werd namelijk al in mei van 2019 gepresenteerd en ik heb het dan over de Motorola One Vision.

Trendy en stijlvol design

Toen ik de eerste briefing kreeg over de One Vision was ik al verrast. Motorola vind ik een mooi merk dat zich (tegenwoordig) vooral richt op het middensegment. Daarbij is een toestel met Android One altijd een goede keuze. Daarbij ging het om een smartphone met een langwerpig display en camera in een gaatje in het scherm. Door de schermverhouding van 21 bij 9 is het toestel wat langgerekt, maar daardoor ook relatief smal te noemen.

Mijn interesse was dus al snel gewekt en toen het toestel officieel werd gepresenteerd vond ik het direct al een klein pareltje in smartphoneland. De behuizing was mooier dan het prototype wat ik had gezien, de blauwe kleur is mooi afgewerkt en het toestel ligt lekker in de hand. Dankzij de prima resolutie is alles op het scherm goed te zien en de camera in het scherm bij een toestel in deze prijsklasse vind ik zeker noemenswaardig. Waar anderen het cameragaatje wat aan de grote kant vinden, stoort mij dat eigenlijk helemaal niet.

Prima combinatie van hardware en software

Motorola kiest voor een Exynos-processor van Samsung, een ruime hoeveelheid werkgeheugen en 128GB interne opslag. Al met al een prima combinatie voor alledaagse apps zoals WhatsApp, Facebook en een spelletje. Een film kijken in de juiste verhouding zorgt ervoor dat je geen zwarte balken te zien krijgt zoals bij veel andere smartphones, erg fijn.

Op de achterkant is een dubbele camera te vinden, waarmee je een prima foto schiet voor bijvoorbeeld social media. De camera heeft een resolutie van 48 megapixel, maar schiet plaatjes van 12 megapixel. Dat komt omdat vier pixels worden samen gesmolten tot een enkele pixel. Zo worden er net wat meer details vastgelegd. De tweede camera gebruik je om portetfoto’s te schieten. Tot slot is ook optische beeldstabilisatie aanwezig, waardoor filmpjes er stabiel uitzien en dat is in deze prijsklasse zeker niet altijd aanwezig.

Het toestel wordt uitgeleverd met Android 9.0 Pie en dankzij Android One zit het ook goed qua updates. Zo volgens in de toekomst ook de Android 10.0– en Android 11-update. Tevens ben je verzekerd van goede beveiligingsupdates en wordt het toestel geleverd zonder allerlei onnodige software. Wel zijn er enkele slimme Motorola-tweaks toegevoegd. Zo kun je het toestel even schudden om snel de zaklamp aan te zetten of kun je met een polsbeweging de camera starten.

Accu van 3500 mAh

Op papier is de batterij van 3500 mAh meer dan voldoende voor een intensieve dag gebruik, maar in de praktijk hoopte ik op net iets meer. Het grote scherm verbruikt toch net iets meer stroom dan gedacht en ook de Exynos-chip is niet de meest energiezuinige. Dat is dan echt zoeken naar een minpuntje. We gaven het toestel dan ook niet voor niets een 8,5 in onze review. Opladen kan trouwens met maximaal 15 Watt met de bijgeleverde snellader. Daarbij wordt er ook een stevig hoesje meegeleverd in de doos en is een koptelefoonaansluiting ook aanwezig.

De tegenvaller van 2019: Google Pixel 4

De tegenvaller voor mij van dit jaar is duidelijk de Google Pixel 4. Daarbij kom ik direct op een punt wat mij persoonlijk irriteert. Ik ben nog zo iemand die ‘alles’ wil opslaan op het interne geheugen van zijn smartphone. Misschien wat ouderwets, maar muziek, foto’s van jaren geleden of documenten, ik heb ze graag bij me in plaats van in de cloud. Daarom heb ik zelf ook graag een toestel op zak met minimaal 256GB aan interne opslag.

Bij de Pixel 4 heb je alleen keuze uit 64GB en 128GB opslag en dat vind ik gewoon te weinig. Daarbij is er ook geen geheugenkaartslot aanwezig, waardoor je dit makkelijk en relatief goedkoop kunt uitbreiden. Daarbij vind ik het nog steeds onbegrijpelijk dat Google een instapprijs van 759 euro durft te vragen voor een model met zo weinig opslag. Zelfs mijn favoriet van het jaar komt met het dubbele daarvan voor een fractie van de Pixel 4-prijs. Daarbij hoop ik al jaren dat Google hun toestellen officieel in Nederland uit gaat brengen. Bij deze generatie was dat helaas weer niet het geval.

Innovatie te beperkt

Qua innovatie vind ik Google ook niet meer op alle gebieden voorop lopen. Motion Sense is zeker interessant, maar daarvoor hebben ze qua design wel een stapje terug moeten doen. Het toestel bevat een groot ‘voorhoofd’ en dat vind ik anno 2019 jammer. Ook de functies die je kunt gebruiken dankzij de nieuwe technologie zijn in mijn ogen te beperkt.

Dan komen we bij het laatste punt dat misschien wel het zwaarste weegt en dat is de slechte accuduur. Ik begrijp nog steeds niet wie ooit de call heeft gemaakt bij Google om een toestel uit te brengen met zo’n kleine batterij. Natuurlijk zegt 2800 mAh niet alles, maar de praktijkresultaten zeggen genoeg. De accuduur van de Google Pixel 4 is gewoon slecht te noemen en Google moet met hun toptoestellen echt wel beter kunnen.

Wat is jouw favoriete smartphone van 2019? En van welke fabrikant had je juist meer verwacht? Laat het ons weten in de reacties hieronder!