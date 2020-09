Google heeft eindelijk de nieuwe Chromecast onthuld. Het apparaatje brengt grote vernieuwingen met zich mee en heeft bijvoorbeeld een afstandsbediening én Google TV. Lees er hier alles over.

Lees verder na de advertentie.

Nieuwe Chromecast met Google TV officieel

Google kondigt tijdens het ‘Launch Night In’-event de langverwachte opvolger van de Chromecast (2018) aan. De nieuwe Chromecast heeft een ander design, maar is ook onder de motorkap flink veranderd. Het slimme apparaatje wordt geleverd met een afstandsbediening en draait op Google TV, dat erg lijkt op het bestaande Android TV.

De nieuwe Chromecast is niet langer alleen een apparaatje waar je vanaf je smartphone naartoe kan streamen, maar heeft een eigen interface: Google TV. Dit betekent dat je allerlei apps op de Chromecast kan downloaden, bijvoorbeeld van Netflix, Disney Plus en Amazon Prime Video. De nieuwe afstandsbediening gebruik je dan om door je apps te navigeren, nieuwe applicaties te downloaden en je favoriete films en series af te spelen.

Google TV geeft suggesties van films en series die jij mogelijk interessant vindt. Hierbij kijkt de software naar content van verschillende diensten, waarna je ze op een fraaie manier op je televisie gepresenteerd krijgt. Ook kun je een kijklijst opstellen, zodat je altijd wat te kijken hebt.

Op de afstandsbediening zijn bovendien allerlei handige knopjes te vinden. Zo is er een knopje om de Google Assistent te activeren, zodat je via een stemcommando een app kan openen. Ook zijn er knoppen om meteen de YouTube- of Netflix-app te starten, terug naar het homescreen te gaan of de Chromecast uit te zetten. Google TV is in feite Android TV, maar dan met een fris design en handige functies erbij.

Herkenbaar design, makkelijk streamen

De Chromecast werkt in principe hetzelfde als de vorige edities. Je steekt het apparaatje in een hdmi-aansluiting op je televisie, voorziet het van stroom door middel de usb-kabel en meegeleverde stekker en je kan aan de slag. In het doosje zitten batterijen voor de afstandsbediening.

Het design is iets veranderd, waardoor de nieuwe Chromecast iets ovaler is. Uiteraard is het nog steeds mogelijk om vanaf je smartphone (of ander apparaat met Cast-mogelijkheid) beelden naar je televisie te streamen. Precies zoals je gewend bent dus.

De nieuwe Chromecast ondersteunt 4K, zodat je in de hoogste resolutie naar films en series kunt kijken. Ook hdr-ondersteuning is aanwezig voor nog betere beelden en je kan meerdere Google-accounts koppelen. Handig voor als je ook je kinderen gebruik wil laten maken van de hdmi-dongle.

Prijs en release

De nieuwe Chromecast verschijnt in verschillende kleurtjes en verschijnt eerst in de Verenigde Staten voor 50 dollar. In Duitsland kost de Chromecast met Google TV 69,99 euro. De release is op 15 oktober.

Later dit jaar komt de hdmi-dongle ook naar andere landen. Of en wanneer ook een release in Nederland plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Zodra hier meer over bekend is, dan lees je het natuurlijk op Android Planet.

Meer nieuws vanaf het Google-event: