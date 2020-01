Nokia komt met event op MWC 2020: dit kun je verwachten

HMD Global, het bedrijf dat de Nokia-smartphones maakt, heeft een evenement aangekondigd voor 23 februari. De verwachting is dat op die dag verschillende toestellen worden onthuld, waaronder een 5G-smartphone.

Nokia MWC 2020: dit kun je verwachten

Nokia is ook tijdens het Mobile World Congress 2020 aanwezig, dat volgende maand plaatsvindt in Barcelona. Op zondag 23 februari, een dag voordat MWC officieel van start gaat, organiseert het bedrijf een evenement waar waarschijnlijk verschillende smartphones worden aangekondigd. Website Pocket-lint publiceerde de officiële uitnodiging. Het event begint om 16.00 uur en is dan waarschijnlijk ook te volgen via een livestream.

Vorig jaar presenteerde Nokia tijdens het Mobile World Congress de Nokia 9 PureView, Nokia 4.2, Nokia 3.2 en Nokia 1 Plus. Volgens geruchten kunnen we dit jaar opnieuw verschillende toestellen verwachten. Hieronder zetten we ze voor je op een rijtje.

Nokia 8.2 5G

Volgens de laatste geruchten komt HMD Global met zijn eerste 5G-smartphone, de Nokia 8.2 5G. Het toestel zou beschikken over de Snapdragon 765-chip, die ondersteuning biedt voor 5G. Ook zou de telefoon beschikken over 6/8GB aan RAM, 128GB aan opslag en een 3500 mAh-accu. Opvallend genoeg zou de adviesprijs slechts 459 euro bedragen, waarmee de Nokia 8.2 5G een betaalbare 5G-smartphone is.

Twee budgettelefoons: Nokia 5.2 en 1.3

Het bedrijf zou ook van plan om een opvolger voor de Nokia 5.1 te lanceren, de Nokia 5.2. De meeste specificaties zijn al gelekt: de telefoon is naar verluidt voorzien van een 6,2 inch-scherm, Snapdragon 632-chip, 3GB RAM, 32GB, dubbele camera achterop (16 + 8 megapixel) en 8 megapixel-selfiecamera. Het toestel zou een adviesprijs van 169 euro krijgen, waarmee het bij verschijning een paar tientjes goedkoper is dan de Nokia 5.1 (199 euro).

Verder zou Nokia werken aan een nieuwe Android Go-telefoon, de Nokia 1.3. Deze smartphone zou slechts 79 euro kosten en draaien op een aangepaste variant van Android 10. Als we de geruchten mogen geloven, beschikt de Nokia 1.3 over een MediaTek-processor, 1GB RAM, 8GB opslag, 13 megapixel-camera aan de achterkant, 5 megapixel-selfie en 4000 mAh-accu.

Tot slot zou HMD Global een nieuwe ‘Nokia Original’ willen presenteren, maar hier is nog weinig over bekend.

