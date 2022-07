OnePlus 10T volledig gelekt: dit moet je weten

OnePlus kondigt de 10T pas op 3 augustus aan, maar het nieuwe toestel is nu al volledig gelekt. Benieuwd naar alle specificaties? Lees dan snel verder!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Alle specificaties OnePlus 10T gelekt’

De OnePlus 10T heeft geen geheimen meer: het nieuwe toestel, dat op 3 augustus gepresenteerd wordt, is namelijk volledig gelekt. De website PriceBaba wist de hand te leggen op alle specificaties van de smartphone. Veel daarvan waren eerder al naar buiten gekomen. Het belangrijkste wapenfeit is de oplaadsnelheid. Die bedraagt maar liefst 150 Watt, waardoor de 4800 mAh-accu binnen een kwartier volledig gevuld moet zijn. Na vijf minuten zit je al op 50 procent.

Daarmee laadt de 10T rapper op dan de (duurdere) OnePlus 10 Pro, die het met ‘slechts’ 80 Watt moet doen. Ook de processor is sneller. De nieuwe telefoon draait op de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Dat is een opgevoerde variant van de gewone Snapdragon 8 Gen 1 die in het Pro-model zit.

Op cameragebied lever je wel in. Naast de 50 megapixel-hoofdcamera heeft de 10T alleen een magere 8 megapixel-groothoeklens en een vrij nutteloze 2 megapixel-macrocamera op de achterkant. De telelens van de OnePlus 10 Pro ontbreekt. Selfies schiet je in een resolutie van 16 megapixel.

Het oled-scherm van de OnePlus 10T is 6,7 inch groot en heeft een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. De resolutie bedraagt 2400 bij 1080 pixels en er is ondersteuning voor HDR10+ aanwezig. Het gaat in tegenstelling tot de 10 Pro om een volledig vlak display.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Prijs is nog niet bekend

OnePlus zet de 10T in de markt als een ‘performance flagship’: de prestaties van het toestel zijn uitstekend, maar er wordt bezuinigd op zaken als de camera. Daarom is er voor deze telefoon geen samenwerking aangegaan met het gerenommeerde Hasselblad (zoals op de 10 Pro), want dat zou de prijs opdrijven. De 10T heeft ook geen alert slider om te wisselen tussen geluidsprofielen. Dat is stiekem wel jammer.

Wat de OnePlus 10T gaat kosten is nog niet bekend. Voor de spirituele voorganger van het toestel, de OnePlus 9, betaalde je bij de release 699 euro. We verwachten een soortgelijke startprijs, al zou de torenhoge inflatie die kunnen opdrijven naar 749 of 799 euro. Het basismodel krijgt 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Als je dieper in de buidel tast kun je ook varianten met 12 of zelfs 16GB RAM krijgen en de opslag uitbreiden tot 256GB.

Wil je al het nieuws rond de release van de OnePlus 10T volgen? Schrijf je dan even in voor onze gratis nieuwsbrief, download onze Android-app of volg ons op Twitter, Instagram of Facebook. Zo mis je niets!

Lees meer over OnePlus: