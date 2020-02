Afgelopen week verschenen vermeende foto’s van de OnePlus 8 Pro, maar die blijken niet echt te zijn. De persoon achter het account op Snapchat die de foto’s plaatste, heeft dat nu laten weten. Dat blijkt ook het geval bij eerder gelekte afbeeldingen, van onder andere de OnePlus 8 Lite.

“OnePlus 8 Pro-afbeeldingen waren Photoshop-werk”

Een vermeende lekker die de afgelopen tijd onder andere foto’s op zijn Snapchat-account plaatste van de vermeende OnePlus 8 Pro en OnePlus 8 Lite, heeft nu laten weten dat dit allemaal Photoshop-werk was. Het gaat om een student die de plaatjes maakte in minder dan een half uur tijd.

Op die manier hebben tientallen websites wereldwijd nieuws gebracht, waarmee in totaal miljoenen mensen bereikt zijn. Daarbij geeft de persoon achter het account ook aan dat je niet alles moet geloven wat op internet verschijnt.

Bij het verschijnen van informatie, specificatie en foto’s van aankomende toestellen vragen veel websites zich af of ze dat wel of niet gaan posten. Wat is de exacte bron, heeft die bron in het verleden ook informatie gelekt en klopte dat ook? Dit zijn vragen die ook Android Planet zich altijd stelt. Toch is het altijd een afweging die je moet maken en dat kan weleens verkeerd uitpakken.

De informatie van de gefotoshopte afbeeldingen is onder andere naar buiten gebracht door Max J. op Twitter. Hij brengt zelf vaker correcte informatie naar buiten van aankomende toestellen. Bij het verschijnen van de verschillende foto’s reageerde hij ook al snel op Twitter dat de afbeeldingen niet correct waren, maar uitleg waarom gaf hij toen niet.

Wat we al wel weten over de OnePlus 8-serie

De vermeende afbeeldingen van de OnePlus 8 Pro hadden grote overeenkomsten met eerder gelekte renders van het toestel. Die werden online gezet door de bekende telecominsider OnLeaks, een persoon die ook vaker juiste informatie naar buiten brengt. Zodoende was het aannemelijk dat de verschenen foto’s echt het Pro-model toonden. Naast dit toestel wordt ook een normale OnePlus 8 verwacht, waar ook al vermeende renders van zijn verschenen.

Beide toestellen worden volgens geruchten uitgerust met een 120Hz-scherm, dat daarmee 120 keer per seconde ververst. Ook de Snapdragon 865-chipset zal gebruikt worden, bijgestaan door een grote hoeveelheid werk- en opslaggeheugen. De OnePlus 8 Pro krijgt naar verluidt vier camera’s op de achterkant, terwijl de OnePlus 8 er drie aan boord heeft.

Ook een officiële IP68-certificering wordt verwacht voor beide toestellen, waarmee ze stof- en waterdicht zijn. Tot slot zijn er ook nog geruchten over een OnePlus 8 Lite-model. Dat toestel zou minder krachtige specificaties krijgen, maar daardoor wel een stuk betaalbaarder zijn.

Aankondiging in maart of april

Aankondiging in maart of april

De OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro worden waarschijnlijk beide in maart of april aangekondigd.

