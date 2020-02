Gerucht: OnePlus 8-serie wordt stof- en waterdicht

OnePlus heeft tot op heden nooit een IP-certificering gebruikt in zijn smartphones. Volgens nieuwe geruchten wordt de OnePlus 8-serie wel stof- en waterdicht dankzij een IP68-certificering.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus 8-serie stof- en waterdicht

Deze geruchten worden aangewakkerd door een tweet van Max J. Deze bekende Twitteraar lekt regelmatig info over aankomende smartphones. In een afbeelding zien we de contouren van de vermeende OnePlus 8 of OnePlus 8 Pro. Daarachter zien we het woord ‘water’. Wel noemt hij dat het gaat om een conceptafbeelding.

Door die combinatie denkt onder andere GizmoChina dat de OnePlus 8-serie eindelijk een IP-certificering krijgt. Als dat klopt, zijn de toestellen bestand tegen stof en water. Veel andere fabrikanten, zoals Samsung met de Galaxy S20, gebruiken de IP68-certificering al veel langer voor hun toestellen.

Daarbij kan er geen stof binnendringen in het toestel en ook is het toestel waterdicht onder bepaalde voorwaarden. Zo kun je de smartphone minimaal een half uur onder water houden tot een meter diepte en blijft deze werken.

Bij de introductie van de OnePlus 6 stuurde het bedrijf zelf nog een tweet de wereld in over de waterdichtheid van het toestel. Het bedrijf heeft wel wat maatregelen genomen, zodat het toestel wat beter bestand is tegen water. Een IP-certificering ontbreekt echter, voornamelijk vanwege kostenbesparing.

Lees ook: Waterdichte telefoon: alle info en tips over hoesjes en toestellen

Meer info over de OnePlus 8 (Pro)

We denken al te weten hoe de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro eruit gaan zien, dit omdat er eerder al renders verschenen van beide toestellen. Daarbij krijgt het Pro-model vier camera’s op de achterkant, terwijl de normale OnePlus 8 het moet doen met drie stuks.

Ook kunnen de toestellen draadloos opladen, zo zeggen geruchten. OnePlus zelf heeft ook al van alles laten weten over nieuwe schermen. Het gaat daarbij om een oled-scherm met een 2K-resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. Daarbij ververst het scherm 120 keer per seconde, waardoor alles nog vloeiender aanvoelt.

Tot slot doen geruchten de ronde dat OnePlus de 8-serie dit jaar wil presenteren in maart of april. Daarmee zou de fabrikant iets eerder zijn dan vorig jaar. De OnePlus 7-serie werd namelijk in mei gepresenteerd.

Het laatste nieuws over OnePlus