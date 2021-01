OnePlus heeft zijn eerste fitnesstracker onthuld. De OnePlus Band komt vooralsnog enkel in India uit en kost omgerekend zo’n 30 euro. Het gezondheidsaccessoire heeft onder meer een sensor om de zuurstofwaarde in je bloed te meten.

OnePlus Band officieel gepresenteerd

Een grote verrassing is de onthulling niet. Eind vorig jaar liet OnePlus mede-oprichter Pete Lau al weten begin 2021 met een fitnesstracker te komen. De OnePlus Band heeft een langwerpig design, kost 2799 Indiase roepies (ongeveer 31,20 euro) en komt in het zwart. Het bandje is verwisselbaar: er is keuze uit drie kleuren. Deze bandjes moeten los aangeschaft worden.

OnePlus Band in vogelvlucht:

1,1 inch-amoled-scherm met touchscreenbediening

Keuze uit tientallen wijzerplaten

OnePlus-fitnesstracker is licht (10.3 gram)

Meerdere gezondheidssensoren, waaronder hartslagmeter

Waterdicht

Niet in Nederland verkrijgbaar

De OnePlus Band heeft een amoled-scherm met resolutie van 294 bij 126 pixels. De wijzerplaat, de informatie die je op het scherm ziet, is aanpasbaar. Sommige wijzerplaten zijn sportgericht en laten bijvoorbeeld zien welke workout je momenteel volgt, een andere toont de zuurstofwaarde in je bloed. Er zijn in totaal 37 wijzerplaten beschikbaar.

Focus op gezondheid

Ook aanwezig: meerdere gezondheidssensoren. De OnePlus Band kan onder meer de zuurstofwaarde in je bloed registreren en je hartslag in kaart brengen. Ook heeft de lichte fitnesstracker een slaaptracker. Deze registreert hoe je slaapt en probeert je nachtrust te verbeteren.

Verder zijn er 12 verschillende sportmodi beschikbaar. Deze activeer je op het moment dat je gaat hardlopen of fitnessen. De OnePlus Band is waterdicht dankzij de IP68-certificatie en heeft bluetooth 5.0 om te verbinden met smartphones.

Dankzij de koppeling kun je bijvoorbeeld muziek bedienen vanaf de OnePlus Band. Mensen met een OnePlus-telefoon kunnen ook gebruikmaken van diverse exclusieve OnePlus-functies, zoals Zen Mode.

Vooralsnog is de OnePlus Band enkel in India verkrijgbaar. Of de fitnesstracker naar andere markten komt, is onbekend.

Over fitnesstrackers

Fitnesstrackers heb je in allerlei soorten en maten en gebruik je voor het controleren van je gezondheid. Het accessoire houdt onder meer bij hoe actief je bent en hoe effectief je nachtrust was.