Opinie: één universele app voor oordopjes zou heel fijn zijn

Redacteur Colin test regelmatig oordopjes en koptelefoons en dat betekent dat hij heel wat losse apps van fabrikanten op z’n telefoon heeft staan. Een universele app zou daarom echt geweldig zijn wat hem betreft.

Voor elke set oordopjes een andere app?

Ze zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld: draadloze oordopjes. Nagenoeg iedereen heeft wel een setje in huis en de markt ervoor is alsmaar groeiende. Datzelfde geldt voor grotere koptelefoons, waarmee je je vaak nog beter kunt afsluiten.

Ook bij Android Planet merken we dat, want we publiceren steeds meer reviews over oordopjes en koptelefoons. Zo bedienen we een hele groep geïnteresseerden en natuurlijk leren we daar zelf ook van. Verbinden van zo’n setje of hoofdtelefoon gaat vaak makkelijk en snel via fast pair of bluetooth, waarbij je direct wat simpele instellingen kunt aanpassen.

Tegenwoordig biedt elke fabrikant echter ook een eigen losse applicatie aan, die je even moet downloaden uit de Play Store. Daarin kun je dan spelen met een persoonlijk geluidsprofiel, een test doen om te kijken of de dopjes wel echt goed in je oren zitten of spelen met de equalizer. Dat is uiteraard heel fijn, maar het zorgt wel voor een wildgroei van apps met nagenoeg dezelfde functies in de Play Store.

Een universele app zou zo fijn zijn

Redacteur Colin test veel oordopjes en checkt dan ook regelmatig z’n telefoon om te kijken welke apps hij weer kan verwijderen, omdat hij ze niet meer nodig heeft. Voor dit korte opiniestuk heeft ‘ie zijn telefoon er even bij gepakt en gekeken hoeveel ‘oordopjes-apps’ er geïnstalleerd stonden. Het waren er alweer zes, voor fabrikanten: Huawei, Bose, Sony, Nothing, Sennheiser en OnePlus.

Ik weet dat het niet mogelijk is, want er zijn duizenden type oordopjes en koptelefoons met elk hun unieke eigenschappen. Toch zou het zijn zijn als er een universele app zou bestaan, waaraan je je dopjes koppelt. Vervolgens kun je gebruikmaken van bepaalde instellingen die compatibel zijn met jouw setje.

Heb je het geluk dat je meerdere setjes hebt liggen, die je bijvoorbeeld gebruikt voor verschillende doeleinden, dan moet je nu ook telkens wisselen. Waar de ene app gebruikmaakt van tabbladen, werkt de andere weer met schakelaartjes en de ene app heeft een modern en overzichtelijk uiterlijk, terwijl een andere weer een verouderd design heeft. Ook daarvoor zou een enkele app uitkomst bieden wat mij betreft.

Herken jij hetzelfde ‘probleem’ en erger je je daar ook aan of vind je meerdere apps misschien juist wel handig? Laat dat uiteraard even weten in de reacties!