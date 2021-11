Samsung’s Android 12-update komt eraan: software is bijna klaar

We hoeven niet lang meer te wachten op de Android 12-update van Samsung. Het lijkt erop dat het bedrijf de nieuwe Android-versie snel voor de Galaxy S21 kan uitrollen.

Android 12 is nu een aantal weken beschikbaar, maar wel alleen voor Googles eigen Pixel-smartphones. Daar komt binnenkort verandering in, want Samsung heeft de ontwikkeling van Android 12 voor de Galaxy S21, Galaxy S21 Plus en Galaxy S21 Ultra bijna afgerond. Dat zou betekenen dat gebruikers van deze toestellen bijna kunnen updaten naar de nieuwste Android-versie.

Een Samsung-medewerker laat op het forum van de fabrikant weten dat er geen bèta-updates meer worden uitgebracht. De afgelopen tijd kwam Samsung met verschillende testversies om de update klaar te maken voor het grote publiek. In plaats daarvan gaat Samsung nu de foutjes in de meest recente bèta oplossen, waarna de update klaar zou moeten zijn voor iedereen.

Wanneer Samsung S21-gebruikers de Android 12-update precies kunnen downloaden, is nog onduidelijk. De verwachting is echter dat de nieuwe software voor het einde van het jaar verschijnt. Vorig jaar kreeg de Galaxy S20 (toen het belangrijkste toestel van Samsung) begin december een update naar Android 11. Misschien verschijnt Android 12 voor de S21 ook in deze maand.

Nieuw in Android 12

Android 12 brengt een heleboel vernieuwingen met zich mee en is een veel grotere update dan zijn voorgangers. Dit komt vooral door het nieuwe design: Material You. Het uiterlijk van Android is kleurrijker en persoonlijker, omdat het wordt aangepast op basis van de wallpaper die je hebt ingesteld. De belangrijkste kleuren zie je dan overal terugkomen: van de instellingen tot app-icoontjes en Google-apps.

