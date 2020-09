De Samsung Galaxy M11 is officieel gepresenteerd. Het budgettoestel komt in oktober in Nederland uit voor 159 euro. De Galaxy M11 valt vooral op door zijn enorme 5000 mAh-accu. Dit moet je weten.

Galaxy M11 officieel: dit zijn de specificaties

Samsungs M-lijn bestond al uit de Galaxy M21, Galaxy M31s en nieuwe Galaxy M51 (die officieel nog niet voor Nederland is aangekondigd). De splinternieuwe Galaxy M11 is goedkoper dan de hiervoor genoemde modellen en heeft daarom minder goede hardware. We zetten de belangrijkste specificaties op een rijtje:

6,4 inch-lcd-scherm met hd-resolutie

Grote 5000 mAh-accu, opladen met 15 Watt

32GB opslaggeheugen met micro-sd-slot

Octacore-processor met 3GB werkgeheugen

Vingerafdrukscanner op de achterkant

8 megapixel-selfiecamera

Reguliere camera, groothoeklens en dieptesensor op de achterkant

De smartphone is gemaakt van plastic en heeft de selfiecamera in een gaatje in het scherm. Die techniek kennen we vooral van duurdere toestellen maar sijpelt nu dus door naar budgetmodellen. Verder heeft de Galaxy M11 een vingerafdrukscanner op de achterkant, met links daarboven de driedubbele camera.

De primaire camera heeft een resolutie van 13 megapixel. Er is ook een 5 megapixel-groothoekcamera aanwezig om groepsfoto’s te maken of grote gebouwen beter in beeld te krijgen. De 2 megapixel-dieptesensor gebruik je om de achtergrond op een foto te vervagen.

Samsung levert de Galaxy M11 met Android 10 en rept niet over een updatebeleid. De fabrikant voorziet zijn voordelige smartphones doorgaans twee jaar van updates, wat zou betekenen dat de M11 in ieder geval Android 11 ontvangt.

Galaxy M11-release in oktober

De Samsung Galaxy M11 verschijnt in de loop van oktober in Nederland voor een adviesprijs van 159 euro. Het toestel komt in twee kleuren uit: zwart en blauw. Tegen die tijd vind je de smartphone ook terug in onze prijsvergelijker, die je de beste deals voorschotelt.

Zoek je nu een voordelige smartphone met een lange accuduur? Dan zijn de Samsung Galaxy M21, Motorola Moto G8 Power en Poco X3 NFC het overwegen waard.

