Samsung Galaxy M52 verwachtingen: deze 5 dingen denken we al te weten

De onthulling van de Samsung M52 laat niet lang meer op zich wachten en allerlei informatie is al uitgelekt. Android Planet zet alle Samsung Galaxy M52-verwachtingen voor je op een rij.

Samsung Galaxy M52 verwachtingen: alles op een rij

De Samsung Galaxy M51 (afbeeldingen in dit artikel) is een toestel uit augustus 2020, bevat een gigantische accu van 7000 mAh en was hier ook mondjesmaat verkrijgbaar. Zijn directe opvolger staat klaar in de coulissen en daarom is het tijd voor een vooruitblik. Check hier alvast vijf dingen die we denken te weten over het aankomende toestel.

1. Ondersteuning voor 5G

Je kunt er anno 2021 gewoonweg niet meer omheen: 5G. Verschillende providers, maar natuurlijk ook fabrikanten spelen hierop in en ook de Galaxy M52 krijgt 5G-ondersteuning.

Zo ben je alvast klaar voor het nieuwe netwerk, dat pas vanaf eind 2022 volledig te gebruiken is in Nederland. Op dat moment wordt er namelijk een nieuwe frequentie geactiveerd, waardoor je nog sneller kunt up- en downloaden. Koop je dit jaar een toestel met ondersteuning, dan ben je natuurlijk wel alvast klaar voor de toekomst.

2. Krachtige hardware

Dat de aankomende Galaxy M52 overweg kan met 5G komt ook door de gebruikte processor. Volgens de laatste informatie is dat de Snapdragon 778G. Dat is een krachtige chip, die ervoor zorgt dat je prima kunt multitasken, zware games kunt spelen of apps direct laat opstarten. De Galaxy M51 heeft 6GB RAM en 128GB interne opslag, waardoor we er vanuit gaan dat de M52 dat ook minimaal aan boord heeft.

Qua camera’s is er nog weinig informatie bekend. Wel weten we dat de hoofdcamera een resolutie krijgt van 64 megapixel, maar verder tasten we in het duister. De Galaxy M51 beschikt ook over een groothoek-, macro- en dieptelens. Of de M52 dezelfde mogelijkheden krijgt is dus afwachten.

Het amoled-scherm wordt zo’n 6,7 inch groot en bevat een prima resolutie. Daardoor ziet alles er scherp uit en wordt het kleurrijk weergegeven. Ook het contrast is erg goed, waardoor zwart echt zwart is. Verversen kan het scherm 90 of misschien zelfs 120 keer per seconde, maar dat is nog afwachten. Hoe hoger deze frequentie, hoe soepeler het scherm aanvoelt tijdens het gebruik. Stel je een hogere verversfrequentie in, dan kost dat wel meer stroom.

3. Grote accu aan boord

Gezien de accucapaciteit van de Samsung M51, maken we ons over de batterij geen zorgen. De Galaxy M-lijn van het bedrijf staat namelijk bekende om de grote accu’s en de M51 is dan ook uitgerust met een batterij van 7000 mAh.

Of de aankomende M52 dezelfde capaciteit krijgt, is nog wel de vraag. Opladen kan de Galaxy M51 trouwens met 25 Watt, wat relatief snel is. Samsung loopt op dat gebied wel achter op de concurrentie. Zo zijn er genoeg smartphones op de markt die al opladen met 65 Watt, of zelfs sneller.

4. Drie (niet al te bijzondere) kleuren

De kleuren van het aankomende toestel liggen ook al op straat. Samsung brengt de Galaxy M52 namelijk uit in het blauw, zwart en wit. Dat zijn dezelfde kleuren als de onlangs gepresenteerde Samsung Galaxy M32. Of we in de toekomst nog nieuwe kleuren gaan zien is de vraag, maar Samsung lijkt deze ronde te gaan voor veilig en weinig inspirerend.

5. Release in Europa, grijze import in Nederland?

Samsung zal de Galaxy M52 wel uitbrengen in Europa, zoals we eerder ook zagen met toestellen in de M-lijn. Zo werd de Samsung M51 wel officieel in Duitsland uitgebracht, maar niet in Nederland. Dat toestel was echter toch te verkrijgen bij verschillende (web)winkels dankzij grijze import. Vaak betaal je daarvoor iets meer dan de adviesprijs, maar heb je het toestel wel snel in huis en krijg je jaren garantie.

Als de M52 hier niet officieel op de markt komt, zal die via deze weg toch binnen de kortste keren te koop zijn. Fijn, want naast een los toestel kun je ‘m dan ook combineren met een abonnement en zo de kosten wat spreiden. Vooralsnog moet je nog wel even geduld hebben. De M51 werd in september 2020 uitgebracht en als we dat doortrekken naar zijn opvolger kan dat dus nog enkele weken duren.

