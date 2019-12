Volgens een betrouwbare bron wordt de prijs van de Samsung Galaxy S10 Lite 679 euro. Het toestel zou nog voor de kerstdagen onthuld worden.



‘Dit wordt de Samsung Galaxy S10 Lite prijs’

Vaste lezers van Android Planet hebben de naam Roland Quandt vast weleens voorbij horen komen. De Duitse techjournalist heeft goede connecties met mensen binnenin de telefoonindustrie en heeft vandaag nieuws over de Samsung Galaxy S10 Lite. De goedkopere uitvoering van de Galaxy S10e gaat volgens hem 679 euro kosten en wordt in de komende paar dagen onthuld.

Dat schrijft Quandt op WinFuture, een Duitse telefoonblog. Volgens hem draait het toestel bij uitkomst direct op Android 10 en heeft hij een 6,7 inch-amoled-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Vermoedelijk krijgt het toestel hierdoor een 19:5:9-beeldverhouding. Zo’n schermverhouding is met name fijn voor het kijken van films en spelen van games.

Verder vermoedt Quandt dat de Samsung Galaxy S10 Lite een Snapdragon 855-chipset krijgt. Deze krachtige processor van Qualcomm wordt vermoedelijk bijgestaan door 8GB werkgeheugen en 128GB opslag. Dit is genoeg capaciteit voor het opslaan van muziek en films. Mocht je echter alsnog krap komen te zitten, kun je volgens de techjournalist een micro-sd-kaart plaatsen.

Achterop krijgt de Samsung Galaxy S10 Lite volgens Quandt een driedubbele camera. De 48 megapixel-hoofdsensor wordt compleet gemaakt door de aanwezigheid van een 12 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrolens. Ook schrijft Quandt dat Samsung een speciaal trucje heeft bedacht om schokkerig beeld te voorkomen. Hoe dit precies zit, is nog niet bekend.



Razendsnel opladen

Tot slot is het zo goed als zeker dat de Samsung Galaxy S10 Lite een 4500 mAh-accu krijgt die je met een gigantisch vermogen van 45 Watt van stroom kunt voorzien. Het Samsung-toestel is de laatste tijd namelijk al meerdere malen opgedoken in databases van consumentenorganisaties.

Het is uiteraard de vraag of de geruchten kloppen. De vermoedens zijn in ieder geval realistisch. De Samsung Galaxy S10e kostte bij uitkomst bijvoorbeeld 749 euro, waardoor 679 euro in principe geen gek bedrag is. Voor de Samsung Galaxy S10 en Galaxy S10 Plus moest je na de release respectievelijk 899 en 999 euro betalen.

