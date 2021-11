‘Samsung Galaxy S22 ligt op 18 februari 2022 in de winkels’

De Samsung Galaxy S22-serie is te koop vanaf 18 februari, als we de laatste geruchten mogen geloven. Dat betekent dat we nog een lange drie maanden geduld moeten hebben.

Gerucht: Samsung Galaxy S22-serie te koop vanaf 18 februari

De release van de Samsung Galaxy S22 komt steeds dichterbij. Onlangs lekten de eerste live-beelden van de Galaxy S22 Ultra uit. Nu zijn ook een aantal belangrijke data omtrent de nieuwe Samsung-toppers uitgelekt. Volgens bekende lekker Jon Prosser kunnen we de Galaxy S22-serie vanaf 8 februari pre-orderen. De toestellen liggen vervolgens op 18 februari in de winkels.

Samsung Galaxy S22 👀



Pre-order on February 8, 2022

Launch on February 18, 2022 pic.twitter.com/5iaAr9KrM8 — Jon Prosser (@jon_prosser) November 5, 2021

Prosser is de laatste tijd vaak in het nieuws. De lekker voorspelde een hoop details over Apple’s iPhone 13-serie, die achteraf bleken te kloppen. Met zijn informatie over de Apple Watch Series 7 zat Prosser er echter volledig naast. Het is dus verstandig om ook zijn informatie rondom de Galaxy S22 met een korreltje zout te nemen. Dit is echter niet de eerste keer dat we horen over een Galaxy S22-lancering in februari. Wij denken dus dat Prosser best eens gelijk kan hebben.

Samsung kondigt naar verwachting eerst nog even de Galaxy S21 FE aan, tijdens CES in januari. Dit toestel is al maanden het onderwerp van tientallen geruchten. De release laat zo lang op zich wachten vanwege de aanhoudende chiptekorten.

Meer over de Galaxy S22

We denken al veel over de Galaxy S22-serie van Samsung te weten. De Ultra zou verkrijgbaar zijn in donkerrood, wit en zwart. Daarnaast verwachten we ook een gewone Samsung Galaxy S22 en de Galaxy S22 Plus. Die laatste twee modellen kun je straks waarschijnlijk kopen in het goud, groen, wit en zwart. Qua ontwerp lijken de goedkoopste S22-toestellen erg op hun voorgangers.

De Ultra gaat qua ontwerp juist een hele andere kant op. Zo worden de hoekjes een stuk puntiger en krijgt het toestel een S Pen in de behuizing. Het lijkt erop dat de Note-serie reïncarneert in de vorm van de Galaxy S22 Ultra.

