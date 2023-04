‘Samsung Galaxy S23 FE krijgt deze opvallende specificaties’

Er zijn mogelijke specificaties van de Samsung Galaxy S23 FE opgedoken. Vooral de processor van het voordelige vlaggenschip is opvallend. Het gaat namelijk om een oude bekende…

‘Specificaties Samsung Galaxy S23 FE gelekt’

Komt hij nou wel of komt hij nou niet? We horen al maandenlang tegenstrijdige geruchten over de Samsung Galaxy S23 FE. De één zegt dat het betaalbare vlaggenschip eind dit jaar zeker in de winkels ligt, de ander claimt dat Samsung deze ‘Fan Edition’ overslaat. Alwéér moeten we zeggen, want er is namelijk nooit een Galaxy S22 FE verschenen.

SamMobile doet nu een concrete duit in het zakje. De website beweert niet alleen dat de Samsung Galaxy S23 FE daadwerkelijk onderweg is, maar noemt ook enkele specificaties. De meest opvallende daarvan is de processor. Het toestel zou wereldwijd op een door Samsung zelf ontwikkelde Exynos 2200 draaien. Deze chip kennen we nog van de Galaxy S22-serie die vorig jaar uitkwam.

Samsung Galaxy S21 FE

Dat is opvallend, want de normale Galaxy S23-toestellen hebben juist een Snapdragon 8 Gen 2-chip van fabrikant Qualcomm aan boord. Ook eerdere FE-telefoons, zoals de Galaxy S21 FE, kregen een Snapdragon-processor mee.

Samsung liep de laatste jaren tegen problemen aan met zijn eigen chips. De Exynos 2200 is een stuk trager en minder energiezuinig dan de nieuwste Snapdragons. Misschien is dat voor de Koreaanse fabrikant juist een reden om hem in de relatief voordelige Galaxy S23 FE te plaatsen. Zo wordt het onderscheid met de duurdere S23-telefoons een stukje groter.

Krijgt de Galaxy S23 FE een 50 megapixel-camera?

SamMobile noemt nog meer specificaties van de Samsung Galaxy S23 FE. Zo zou het toestel de 50 megapixel-camera van de gewone S23 krijgen. De Galaxy S21 FE had nog een oudere 12 megapixel-hoofdcamera. Vermoedelijk schiet je daarnaast wijdere plaatjes met de groothoeklens en zoom je een stukje in met de telecamera.

Samsung zou twee varianten uitbrengen: eentje met 6GB RAM en 128GB opslagruimte en een andere met 8GB RAM en 256GB opslag. De accucapaciteit bedraagt 4500 mAh. Opladen gaat waarschijnlijk, net als op de meest andere Samsung-smartphones, met maximaal 25 Watt.

Wat het toestel gaat kosten, áls hij daadwerkelijk verschijnt, is natuurlijk nog niet bekend. De Galaxy S21 FE had een adviesprijs van 749 euro, maar haal je inmiddels voor minder dan 500 euro in huis.

