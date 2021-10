Sony-event op 26 oktober: maar welke smartphone wordt onthuld?

Sony organiseert over twee weken (op 26 oktober) een nieuw Xperia-evenement. De vraag is echter wat de fabrikant dan gaat onthullen.

Sony-event op 26 oktober: nieuwe Xperia’s?

Via een bericht op Twitter laat Sony weten dat op 26 oktober een aankondiging plaatsvindt, die te maken heeft met de Xperia-producten van het bedrijf. Het is echter compleet onduidelijk wat de fabrikant precies gaat onthullen. Er zijn namelijk (nog) geen geruchten verschenen over nieuwe Sony-smartphones.

Daarnaast zijn de Xperia 1 III en Xperia 5 III, de meest recente toestellen van het bedrijf, pas in april gelanceerd. Het lijkt daarom nog iets te vroeg voor opvolgers van deze high-end telefoons. De kans bestaat dat Sony komt met een nieuwe smartphonelijn, of van plan is om een goedkoper toestel te onthullen. Ook hier is echter niets over bekend.

Xperia 1 III en 5 III

Als gezegd werden in april de laatste Sony-smartphones gepresenteerd in de vorm van de Xperia 1 III en Xperia 5 III. De Xperia 1 is voorzien van de snelste hardware van dit moment, maar met een adviesprijs van 1299 euro wel enorm duur. De Xperia 5 III is met 999 euro een stukje goedkoper, maar alsnog erg prijzig.

Op Android Planet hebben we een review van de Sony Xperia 1 III geschreven, waarin we de belangrijkste plus- en minpunten van de telefoon bespreken. De Xperia 5 III behandelen we binnenkort in een losse recensie.

