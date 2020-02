De release van de Sony Xperia 1 II laat nog even op zich wachten, maar met de officiële wallpapers krijg je alvast een vleugje van het nieuwe vlaggenschip op je eigen smartphone. Bekijk en download de achtergronden hier.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Download de Sony Xperia 1 II wallpapers

Sony presenteerde eerder deze week de Xperia 1 II, het nieuwe vlaggenschip dat de Xperia 1 van vorig jaar opvolgt. De smartphone ligt pas aan het einde van dit voorjaar in de winkels, maar de officiële wallpapers kun je al wel downloaden.

De achtergronden zijn verzameld en gepubliceerd door website Ytechb. Twee achtergronden zijn specifiek voor de Xperia 1 II gemaakt, de andere wallpapers staan al een tijdje op andere Sony-toestellen, maar zijn natuurlijk alsnog tof om te gebruiken.

Ytechb heeft alle achtergronden verzameld in een Google Foto’s-album, zodat je ze gemakkelijk kunt bekijken en downloaden. Ook kun je de wallpapers via deze Google Drive-link op je toestel zetten. Elke achtergrond heeft een resolutie van 2560 bij 2192 pixels, waardoor ze scherp genoeg zijn voor vrijwel iedere Android-smartphone.

Meer over de Sony Xperia 1 II

Het nieuwe vlaggenschip van Sony lijkt aan de buitenkant veel op zijn voorganger, maar is wel op diverse fronten verbeterd. Zo heeft de smartphone een vernieuwde camera met nieuwe Pro-opties voor foto’s en video’s. Op de achterkant zitten opnieuw drie camera’s van 12 megapixel: een primaire camera, groothoeklens en telelens voor 3x optische zoom.

Onder de motorkap zit de Snapdragon 865, de nieuwste en snelste chip die fabrikant Qualcomm op dit moment maakt. De processor wordt bijgestaan door 8GB aan werkgeheugen, 256GB aan opslagruimte en een forse 4000 mAh-accu. Snelladen gaat met 18 Watt, waardoor de Sony Xperia 1 II na een halfuur laden voor de helft vol zit. Draadloos opladen is ook aanwezig.

De Xperia 1 II beschikt verder over een 4K-oled-scherm van 6,5 inch, met een beeldverhouding van 21 bij 9. Dit betekent dat het scherm langwerpiger is, waardoor je films in volledig formaat (en zonder zwarte balken) kunt kijken. Tot slot beschikt de nieuwe Sony-telefoons over Android 10, 5G-ondersteuning en een vingerafdrukscanner aan de zijkant.

Lees ook: Sony Xperia 10 II is een waterdichte midranger met oled-scherm

Het laatste nieuws over Sony