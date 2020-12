Dit jaar verschenen meerdere high-end smartphones van Sony. Ook volgend jaar verwachten we weer allerlei nieuwe toestellen. Van de vermeende Sony Xperia 1 III zijn nu de eerste specificaties verschenen, evenals de prijs.

Gerucht: Sony Xperia 1 III specificaties

De geruchten zijn online gezet door TheGalox_, een onbekend Twitter-account dat veel tweet over smartphones en (aankomende) gadgets. Het nieuws nemen we daarom met een korrel zout. Volgens de Twitteraar krijgt de Xperia 1 III een scherm van 6,5 inch, net zoals de Xperia 1 II. Ook de resolutie is identiek met 3840 bij 1644 pixels, oftewel 4K.

Het gaat om een oled-display met hdr-ondersteuning, maar over de ververssnelheid zegt hij niks. Bij het Xperia 1 II-model was dat nog een schamele 60Hz, waardoor het scherm niet altijd even vloeiend aanvoelde. Wel zou de piekhelderheid 15 procent hoger zijn dan bij zijn voorganger.

De Xperia 1 III is verder uitgerust met de Snapdragon 888-processor, 8GB werkgeheugen en 256GB interne opslag. Of dat laatste uit te breiden is, lijkt waarschijnlijk. Veel modellen van Sony hebben namelijk een geheugenkaartslot. Dankzij de Snapdragon 888-chip is er ook ondersteuning voor 5G-internet.

Ook zien we andere overeenkomsten met zijn voorganger. Zo is de vingerafdrukscanner weer in de aan/uit-knop in de zijkant te vinden. Tot slot is het toestel ook officieel stof- en waterdicht dankzij een IP65/68-certificering. Over het verdere design, de accu of specificaties van de camera’s is vooralsnog niks gemeld.

Prijs van 1199 dollar en euro

Via het Twitter-account wordt tot slot de prijs in dollars genoemd. Het toestel zou dezelfde adviesprijs krijgen als zijn directe voorganger: 1199 dollar. In Nederland werd de Xperia 1 II op de markt gezet voor 1199 euro, dus we gaan voorzichtig uit van diezelfde prijs.

Meer weten over Sony’s huidige vlaggenschip? Check dan onze Sony Xperia I II review of bekijk onderstaande videoreview. Lees dan ook gelijk onze Sony Xperia 5 II review nog even door. Dat toestel werd onder de Xperia 1 II gepositioneerd, maar behaalde een hogere eindscore op Andoid Planet. Tevens was het de favoriete smartphone van 2020 van Android Planet-redacteur Colin en dat was natuurlijk niet voor niets.

