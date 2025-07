Pas op: deze ‘ToxicPanda’-malware steelt je bankgegevens

Malware is altijd vervelend, maar een variant onder de naam ‘ToxicPanda’ maakt het wel erg bont. Die is in staat om je bankgegevens te stelen en kan zo in jouw naam transacties uitvoeren.

‘ToxicPanda’-malware zorgt voor veel onrust

Volgens Bitsight heeft de ToxicPanda-malware wereldwijd al duizenden slachtoffers gemaakt. Hij doet zich voor als nepvenster van Google Chrome en probeert gebruikers zo toestemming te laten geven om deze ‘browser’ in te schakelen. Als je daarmee akkoord gaat, wordt er voortaan een ander nepvenster over je bank-app heen gelegd.

Zo kunnen criminelen eenvoudig je bankgegevens uitlezen wanneer je die invult. Via diezelfde weg proberen ze toegangsrechten te krijgen tot je sms-berichten om zo zelfs de tweestapsverificatie te omzeilen. Vervolgens is het een relatief koud kunstje om geld van jouw rekening te stelen.

Vooral in het zuiden van Europa is de ToxicPanda-malware actief, maar ook in Nederland zijn al slachtoffers gemeld. Opvallend is dat het virus vooral te vinden is op goedkopere smartphones van Samsung en Xiaomi. Duurdere toestellen zijn echter niet immuun, want er zijn ook Galaxy S23-telefoons aantroffen met de giftige panda aan boord.

Als de malware eenmaal op je smartphone staat, is het zeer lastig om er weer van af te komen. Hij kan namelijk de instellingen-app zelfstandig sluiten als je op die manier probeert van ToxicPanda af te komen. De enige manier om het virus te verwijderen is via Android Debug Bridge, een relatief ingewikkelde programmeertool.

Download alleen apps uit de Play Store

Voorkomen is zeker in dit geval dus stukken beter dan genezen. Geef niet zomaar toestemmingen aan programma’s die je niet herkent en download apps uitsluitend via de Play Store. Hoewel je daarmee niet immuun wordt voor criminele activiteiten, maak je het kwaadwillenden wel een stuk lastiger om toegang te krijgen tot je smartphone.

Ten slotte is het goed om je rekening nauwkeurig in de gaten te houden. Zie je toch verdachte transacties? Neem dan direct contact op met je bank.

