Hoe kies ik de beste oplader voor mijn telefoon?

Wie een nieuwe telefoon koopt moet steeds vaker ook zelf voor een oplader zorgen. Maar, welke kies je? Met deze tips kies je de beste oplader voor jouw telefoon.

Een (snel)lader voor een telefoon kopen doe je zo

Toen Apple aankondigde de iPhone 12 standaard zonder oplader te verkopen, was de smartphonewereld even te klein. Android-fabrikanten als Samsung staken de draak met de grote concurrent door kittig via social media op het nieuws te reageren. De Zuid-Koreaanse fabrikant claimde dat een oplader simpelweg bij een nieuwe smartphone hoort.

Niet veel later verwijderde Samsung het bericht. De tijden zijn immers flink veranderd. Steeds meer fabrikanten, waaronder Samsung en Google, leveren nieuwe smartphones standaard zonder oplader in de verpakking mee.

Men doet dit onder meer vanuit milieu-overwegingen en omdat veel consumenten al een telefoonadapter in huis hebben. Een nieuw exemplaar is dus niet per se nodig, aldus smartphonemakers.

Wat doe je als je wél een nieuwe lader nodig hebt? Een geschikt exemplaar uitzoeken is tegenwoordig best wel een klus geworden. Er zijn meerdere laadtechnieken, kabeltypen en marketingtermen die je moet kennen om enigszins de bomen door het bos te zien. In dit artikel laten we daarom praktisch zien hoe je deze zoektocht aan kunt pakken.

1. Watt kan jouw telefoon aan?

In de basis is het uitzoeken van een goede telefoonoplader eigenlijk heel simpel. Enerzijds moet je weten hoe snel een smartphone kan opladen, anderzijds moet je een adapter vinden die op deze behoefte aansluit.

Het eerste punt, hoe snel een telefoon kan opladen, is vrij makkelijk te achterhalen. Dit staat vrijwel altijd vermeld op de telefoonverpakking, in de handleiding of op de website van de fabrikant. Het laadvermogen wordt altijd uitgedrukt in Watt (afgekort met hoofdletter W).

Het laadvermogen verschilt per smartphone. In de regel zitten moderne telefoons tussen een vermogen van ongeveer 15 en 160W, met zelfs uitschieters naar boven.

Goed om te weten: er bestaat geen eenduidige definitie van snelladen. De ene fabrikant vindt dat opladen met 40W aan vermogen “snel” is, terwijl de volgende fabrikant adverteert met snelheden van 150W. Laat je dus niet enkel door dit termen als “snelladen” of “quick charging” leiden, maar kijk altijd naar het daadwerkelijke vermogen.

2. Hoe zit het met snelladen?

Vervolgens moet je weten wat voor snellader jouw telefoon nodig heeft. Deze ogenschijnlijk simpele vraag is in werkelijkheid doortrapt, aangezien vrijwel iedere fabrikant zijn eigen snellaadtechnologie heeft. Bovendien gebruikt men allerlei marketingtermen, die soms allesbehalve logisch zijn, om deze technieken aan te prijzen.

Tijd voor een voorbeeld. De OnePlus 11 heeft bijvoorbeeld zogeheten SUPERVOOC-snellaadtechnologie (met maximaal vermogen van 100W), terwijl het Samsung Galaxy S23-instapmodel er met Super Fast Charging-techniek (maximaal 25W) een stuk meer bekaaid vanaf komt. Met andere woorden: een oplader van merk A is niet per se de beste keus voor een telefoon van merk B.

OnePlus 11

Om de juiste oplader te kiezen moet je daarom niet letten op marketingtermen, maar ook op de onderliggende laadtechnieken. Grofweg onderscheiden we de volgende varianten:

1. Universele standaard

USB Power Delivery (USB PD) is de meest breed gedragen oplaadstandaard voor apparaten met een usb-c-aansluiting, zoals smartphones en tablets.

Er zijn verschillende smaken, maar het is met name belangrijk om te controleren of jouw telefoon het zogeheten PPS-protocol ondersteunt. Dit is het geval voor de meeste telefoons met Qualcomm-chips. Processors van dit bedrijf vind je onder meer in veel Samsung-smartphones.

2. Eigen standaard

Daarnaast hebben sommige fabrikanten hun eigen laadprotocollen. OnePlus had vroeger bijvoorbeeld Warp Charge en tegenwoordig samen met Oppo SUPERVOOC, Xiaomi gebruikt HyperCharge en Huawei heeft SuperFast Charge.

Deze technieken laden sneller op dan de universele standaard, maar worden dus slechts door een select groepje telefoons ondersteund. Bovendien moet je een specifieke oplader, bijvoorbeeld van OnePlus of Xiaomi, kopen om de maximale oplaadsnelheid te gebruiken.

Hoe check ik welke oplaadstandaard mijn telefoon heeft?

Het is dus belangrijk om te weten welk smaakje jouw smartphone heeft. Hier kom je achter door de specificatielijst erbij te pakken. Deze kom je tegen in de bijgeleverde handleiding, via een zoekmachine of op de website van de fabrikant. Onderstaande galerij toont voorbeelden van de Google Pixel 8, OnePlus 11 en Motorola Razr 40.

Indien je niet kunt achterhalen welke laadstandaard jouw (beoogde) smartphone ondersteunt, neem dan direct contact op met de fabrikant.

Met deze informatie in het achterhoofd: kun je een snellader van merk A voor een telefoon van merk B gebruiken?

Ja, dat kan. Maar, waarschijnlijk gaat het opladen minder rap dan je hoopt. Stel, je gebruikt een SUPERVOOC-oplader van de OnePlus 10T (met maximaal vermogen van 150W) om de Samsung Galaxy S23 Ultra op te laden, dan haal je een maximaal vermogen van ‘slechts’ 45W.

Hoe meet ik de oplaadsnelheid?

Stel, je hebt een oplader gekocht en bent benieuwd hoe snel deze jouw smartphone oplaadt. In dat geval kun je terecht bij meerdere apps, waaronder Inware.

Dit programma laat zien met hoeveel vermogen een telefoon wordt opgeladen. Het enige dat je hoeft te doen is je smartphone aan de oplader te leggen en de app te openen. Vervolgens kun je in het batterijmenu het actuele vermogen aflezen.

→ Download Inware in de Google Play Store

Conclusie: hoe kies ik de beste oplader voor mijn telefoon?

Ten eerste moet je weten hoeveel vermogen (Watt) jouw telefoon aankan. Deze informatie vind je in de bijgeleverde handleiding, op de verpakking of via de website van de fabrikant.

Vervolgens moet je uitzoeken welke laadstandaard jouw telefoon ondersteunt. Sommige fabrikanten, zoals OnePlus en Xiaomi, gebruiken hun eigen technieken, terwijl partijen als Google en Samsung juist op universeel geaccepteerde protocollen leunen (PPS).

Kies dus een oplader die overeenkomt met de snellaadtechniek van jouw telefoon en het vermogen. En alhoewel het technisch vaak mogelijk is om een snellader van merk A voor een telefoon van merk B te gebruiken, haal je hier meestal niet de maximale oplaadsnelheid mee.

Meer over het opladen van een telefoon

Opladen is wellicht niet het meest spannende onderdeel van een smartphone, maar wel een belangrijke. Is snelladen bijvoorbeeld slecht voor de batterijgezondheid? Om maar direct met de deur in huis te vallen: nee, dat is niet zo. In onderstaande video leggen we precies uit hoe het zit.