Vivo komt naar Nederland: dit zijn de eerste smartphones

Nederland krijgt er een smartphonefabrikant bij: het Chinese Vivo is vanaf nu officieel actief in ons land. We bespreken de eerste telefoons die verkrijgbaar worden.

Vivo officieel naar Nederland

Als je Android Planet regelmatig volgt, heb je de naam Vivo vast eens voorbij zien komen. Het Chinese bedrijf maakt al een hele tijd smartphones, maar was nooit officieel actief in Nederland. Daar komt nu verandering in, zo maakt het bedrijf bekend via een persbericht.

Vivo gaat hier officieel smartphones uitbrengen en begint met drie toestellen – waarover later meer. De verkoop start aanstaande woensdag (27 juli) en de fabrikant werkt hiervoor samen met Belsimpel. Bij deze webshop kun je de telefoons van Vivo straks vinden, al is het onduidelijk of ze ook bij andere winkels verschijnen.

Vivo X80 Pro

De eerste toestellen die in Nederland worden verkocht, zijn de Vivo X80 Pro, Vivo Y76 en Vivo Y33s. De X80 Pro is een high-end smartphone met krachtige specificaties. Zo beschikt de telefoon over een Snapdragon 8 Gen 1-processor, vier camera’s achterop (met twee zoomlenzen) en een batterij die snel oplaadt.

Volgens Vivo zit de accu van de X80 Pro binnen 40 minuten helemaal vol. Onder het scherm zit een ultrasonische vingerafdrukscanner, een feature die we kennen van dure Samsung-smartphones zoals de Galaxy S22 Ultra. Verder heeft de Vivo-telefoon een glazen behuizing die waterdicht is (IP68-certificatie) en draadloos opladen ondersteunt.

Vivo Y76 en Y33s

De Vivo Y76 en Y33s zijn goedkopere toestellen met minder krachtige hardware. Onder de motorkap van de Vivo Y76 zit een Dimensity 700-processor van MediaTek, 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Het scherm is 6,58 inch groot en heeft geen hogere ververssnelheid van 90 of 120Hz. Ook zien we nog een druppel-notch bovenin voor de selfiecamera.

Vivo Y76

Wel heeft de Vivo Y76 een 50 megapixel-hoofdcamera met een uitgebreide nachtmodus. Op de achterkant zitten ook een macrocamera en dieptesensor, allebei van 2 megapixel. De batterij is 4100 mAh groot en kan opladen met maximaal 44 Watt. Hierdoor zit de accu na ongeveer een halfuur laden voor 70 procent vol.

De prijzen op een rijtje:

Vivo X80 Pro: 1099 euro

Vivo Y76: 299 euro

Vivo Y33s: 219 euro

Het goedkoopste toestel is de Vivo Y33s, die overigens wel in veel opzichten op de Y76 lijkt. Zo is het scherm even groot en heeft ook deze telefoon een 50 megapixel-camera. De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh en snelladen gaat met 18 Watt. Opvallend is dat zowel de Vivo Y76 als Y33s nog op Android 11 draaien, een Android-versie van bijna twee jaar oud. De dure X80 Pro draait wel op het nieuwere Android 12.

