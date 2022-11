Vivo X90-serie gepresenteerd: nieuwste processors en topcamera

Vivo heeft haar nieuwste vlaggenschepen aangekondigd. De X90-toestellen zijn uitgerust met de nieuwste en snelste processors en lijken ook te kunnen concurreren met de camera’s.

Vivo X90, X90 Pro en X90 Pro Plus aangekondigd

De Chinese smartphonefabrikant breidt binnenkort haar lijn van toptoestellen uit. De X-serie van Vivo staat bekend om goede specificaties en ook de camerakwaliteit laat weinig te wensen over. De specificaties van de nieuwe Vivo X90, X90 Pro en X90 Pro Plus zien er veelbelovend uit.

Te beginnen met het echte vlaggenschip: Vivo X90 Pro Plus. Deze wordt aangedreven door de nieuwste en snelste Snapdragon 8 Gen 2-chip. Daarmee onderscheidt ‘ie zich van de ‘normale’ X90 en het Pro-model. De 6,78 inch-smartphone heeft een 120Hz-oled-scherm en een batterij van 4700 mAh. De accu laadt met maximaal 80 Watt op of tot 50 Watt draadloos.

Achterop de smartphone zitten vier camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-portretlens, een zoomlens van 64 megapixel en een groothoeklens van 48 megapixel. Op die laatste na bieden alle lenzen optische beeldstabilisatie om de kans op een bewogen foto te verkleinen.

Reguliere X90 en het Pro-model

De andere, goedkopere modellen zijn de X90 en X90 Pro. Deze hebben hetzelfde ontwerp als de Pro Plus met afgeronde zijkanten en het grote ronde camera-eiland achterop, maar leveren iets in op specificaties. Beide smartphones hebben een 6,78 inch-scherm met 120Hz, maar met een lagere resolutie dan de Pro Plus.

Ze worden aangedreven door de onlangs aangekondigde Dimensity 9200-chip van MediaTek, die net iets minder vlot is dan de nieuwe Snapdragon-chip. Waar de X90 Pro een batterij heeft van 4870 mAh, krijgt de ‘normale’ X90 een accu van 4810 mAh. De Pro kan deze ook draadloos opladen en het reguliere model niet.

De camera’s zijn een stukje minder dan die van het Pro Plus-model. Beide goedkopere toestellen hebben een mindere groothoeklens van ‘maar’ 12 megapixel en op de X90 zijn ook de hoofdcamera en telelens van lagere kwaliteit.

Prijs en beschikbaarheid

Vivo heeft de X90-lijn voor nu enkel aangekondigd in China. Daar kosten de smartphones omgerekend 505, 680 en 885 euro. In Nederland is het bedrijf onlangs gestopt. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de smartphones op de Nederlandse markt verschijnen.

Niet lang geleden testten we nog de Vivo X80 Pro en daar waren we erg tevreden over. Wil je meer weten over het toestel? Lees dan onze uitgebreide review.

