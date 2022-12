Bezitters Vivo X80 Pro kunnen aan de slag met Android 13

Wie een Vivo X80 Pro in huis heeft, kan vanaf nu Android 13 installeren. Daarmee profiteer je van diverse nieuwe functies. Lees snel hoe je deze belangrijke update installeert.

Android 13 rolt uit voor de Vivo X80 Pro

Nederlandse bezitters van een Vivo X80 Pro kunnen vanaf nu Android 13 installeren. Vivo combineert de update met Funtouch OS 13. Dat is de eigen schil van de Chinese fabrikant, die over het besturingssysteem van Google ligt. De update introduceert een aantal nieuwe functies op het gebied van taal, personalisatie en privacy. Dank aan tipgever Jan, die Android Planet hiervan op de hoogte stelde!

Je krijgt meestal een melding als de update klaarstaat voor je smartphone, maar soms kun je deze al voor zijn. In de instellingen van je telefoon is het mogelijk om de update handmatig op te zoeken. Ga daarvoor naar ‘Software-update’ en druk – als hij klaarstaat – op ‘Downloaden en installeren’. Aangezien de update meerdere gigabytes groot is, raden we je aan om hem te downloaden via een wifi-verbinding.

We hebben een review over de Vivo X80 Pro geschreven, waarvoor we dit vlaggenschip uitgebreid aan de tand voelden. We waren behoorlijk onder de indruk van het toestel. Vooral de camera’s zijn erg goed en ook de algehele prestaties zijn prima in orde. Daarmee is de X80 Pro een geduchte concurrent voor de Samsung Galaxy S22 Ultra.

Vivo alweer weg uit Nederland

Vivo maakte in juli bekend dat het concern officieel smartphones uit ging brengen op de Nederlandse markt. Lang hebben we daar niet van kunnen genieten, want in oktober was het alweer uit met de pret. Vanwege de onzekere economische vooruitzichten concentreert het bedrijf zich voorlopig op landen waar het al voet aan de grond heeft. Mogelijk keert Vivo op een later moment weer terug, maar de Vivo X90 Pro (Plus) is hier straks waarschijnlijk niet te koop.

Wie wel een Vivo X80 Pro op de kop tikte, kan nu dus aan de slag met Android 13. Wat wij van de nieuwste softwareversie vinden lees je in onze review. Kijk je liever? Check dan de video hieronder.

