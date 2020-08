De Chinese fabrikant Xiaomi werkt vermoedelijk aan nieuwe toestellen in de Mi 10-lijn. We bespreken de eerste geruchten over de Xiaomi Mi 10T en Mi 10T Pro.

Xiaomi Mi 10T-geruchten op een rij

Er zijn details verschenen van de onaangekondigde Xiaomi Mi 10T en Mi 10T Pro. XDA Developers heeft verschillende afbeeldingen en specificaties op een rijtje gezet. Beide toestellen hebben waarschijnlijk drie camera’s op de achterkant. De primaire camera van het Pro-model krijgt waarschijnlijk een resolutie van 108 megapixel. De Xiaomi Mi 10T heeft een primaire camera van 64 megapixel.

Verdere details over de camera’s zijn nog niet online verschenen. Vermoedelijk gaat het om een groothoeklens voor het maken van wijdere shots. De derde camera gebruik je waarschijnlijk om in te zoomen of portretfoto’s te maken. Daarbij is de achtergrond wat vervaagd, terwijl het object juist scherp op de foto staat.

Vermoedelijke afbeeldingen Mi 10T Pro

De vermeende Mi 10T Pro is te zien op een verschenen foto en ook is er een vermeende persrender via Twitter geplaatst. Daarop zien we de camera-opstelling met grote 108 megapixel-lens, andere cameramodules en de flitser. Op de reeks van afbeeldingen zijn in ieder geval drie kleuren te zien: blauw, zilver en lila. Of dat ook de daadwerkelijke kleuren zijn waarin het toestel op de markt komt, is nog de vraag.

Dezelfde Twitter-gebruiker noemt ook de komst van de ‘Mi 10 Lite’, wat waarschijnlijk een typfout is. We gaan er vanuit dat hij de Mi 10T Lite bedoelt, aangezien de normale Xiaomi Mi 10 Lite al even geleden is verschenen.

‘Specificaties Xiaomi Mi 10T Pro’

Er wordt gesproken over een accu van 5000 mAh in beide toestellen. Hoe groot het scherm wordt is nog onbekend, net zoals de resolutie. Wel zou het gaan om een amoled-display met een ververssnelheid van 144Hz. Dat zorgt voor een soepele ervaring tijdens het scrollen of spelen van bepaalde games, omdat het scherm 144 keer per seconde wordt ververst.

Standaard is dat 60Hz, maar tegenwoordig zien we wel steeds vaker toestellen met een 90Hz- of 120Hz-scherm. Zo hebben onder andere de Galaxy Note 20 Ultra, OnePlus 8 Pro en Oppo Find X2 Pro een hogere ververssnelheid. Verder zou de vingerafdrukscanner niet achter het scherm verwerkt zijn, maar aan de zijkant.

De processor wordt vermoedelijk de Snapdragon 865 of 865 Plus-chip aan boord. Dat zijn de snelste processoren van 2020 van fabrikant Qualcomm. Over werk- of opslaggeheugen en verschillende versies is nog niks bekend. Xiaomi kennende komen er echter meerdere varianten op de markt.

Of de toestellen gelanceerd worden met Android 10, of met het nieuwe Android 11 is tevens onbekend. Wel hebben de toestellen ook de MIUI-schil van Xiaomi zelf, waaraan verschillende aanpassingen zijn doorgevoerd. Zo is er gesleuteld aan het uiterlijk en staan verschillende Xiaomi-apps op het toestel.

Uitbreiding Xiaomi Mi 10-lijn

Met de komende twee toestellen breidt de Chinese producent weer verder uit. Zo kennen we in deze serie inmiddels al de Xiaomi Mi 10 en Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10 Lite, Mi 10 Lite Zoom en onlangs aangekondigde Xiaomi Mi 10 Ultra. Dat laatste toestel in de rij verschijnt echter niet in Europa.

Volgens XDA Developers heeft Xiaomi wel plannen om de Xiaomi Mi 10T en Mi 10T Pro ook bij ons uit te brengen. Over prijzen is nog niks bekend, maar gezien de adviesprijs van de Mi 10 Pro zal er flink in de buidel moeten worden getast. Dat toestel werd namelijk geïntroduceerd voor 999 euro.

