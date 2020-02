De Oppo A5 (2020) is een voordelige maar complete Android-smartphone van Chinese makelij. Voor een klein prijsje biedt de A5 twee bijzondere eigenschappen. Zo heeft het een gigantische accu aan boord en heeft het en vierdubbele camera op de achterkant. Het toestel vertoont veel overeenkomsten met de tegelijk gelanceerde Oppo A9 (2020), maar is nog iets goedkoper.

Enorme accu en omgekeerd opladen

Meest bijzondere aspect aan de Oppo A5 (2020) is de grote batterij die er in het toestel verwerkt zit. Met een capaciteit van 5000mAh kan het gemakkelijk een paar dagen mee bij gemiddeld gebruik.

Tot voor kort waren dit soort accu’s voorbehouden aan speciale toestellen. Verschillende fabrikanten brachten soms ‘power’-varianten aan van bestaande toestellen, waarbij de accu vooral flink groter was. Denk aan de Samsung Galaxy M20 Power of de Motorola G7 Power. Oppo maakt dit nu ook beschikbaar in een budget-smartphone.

De accu is zelfs groot genoeg om andere toestellen van stroom te voorzien. ‘Omgekeerd opladen’ noemt Oppo het. Via deze functie kun je de A5 (2020) gebruiken als powerbank en er andere apparaten mee opladen. Hiervoor heb je echter wel een speciaal kabeltje nodig, dat niet meegeleverd wordt.

Vierdubbele camera op Oppo A5 (2020)

Ander bijzonder aspect van deze smartphone is de vierdubbele camera, iets dat we normaal ook op de wat duurdere toestellen zien. De A5 heeft een quad-camera waarvan de hoofdcamera beschikt over een 12 megapixel-sensor. Die wordt bijgestaan door een 8 megapixel-camera met groothoeklens en twee 2 megapixel-camera’s die mooie diepte kunnen creëren in portretfoto’s.

Aan de voorkant zit een 8 megapixel-selfiecamera. Die is verwerkt in een kleine inkeping in het 6,5 inch grote lcd-scherm. Deze heeft een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Niet heel scherp, maar ruim voldoende voor het fijn weergeven van verschillende media.

Verder beschikt de Oppo A5 (2020) over een Snapdragon 665-chipset, die speciaal gemaakt is voor budgettelefoons. Hert toestel heeft 3GB aan werkgeheugen en beschikt over 64GB aan opslaggeheugen. Dat laatste is uit te breiden met een geheugenkaartje.

Verschillen met A9

De Oppo A5 (2020) is iets eerder in de winkels verschenen dan de Oppo A9 (2020). Dat laatste toestel is een paar tientjes duurder, maar voor de verschillen moet je goed kijken. Beide toestellen zien er hetzelfde uit, hebben eenzelfde scherm en dezelfde grote accu.

Het prijsverschil zit ‘m in twee punten: ten eerste is de hoofdcamera van de A5 foto’s in een lagere resolutie. De A9 beschikt over een hoofdcamera met 48 megapixel-sensor. Daarnaast heeft de A9 de beschikking over iets meer geheugen: 4GB aan werkgeheugen en 128GB opslag.

Android 9.0 met ColorOS

De Oppo A5 (2020) wordt geleverd met Android 9.0 (Pie). Dat is niet de laatste versie van het besturingssysteem, Android 10 is tenslotte al even uit. Het is aan te nemen dat Oppo komend jaar een update uitbrengt om het toestel te voorzien van de laatste versie van Android. Er is alleen niets bekend over wanneer dat gaat gebeuren.

De interface van Android wordt flink aangepast door Oppo. De fabrikant zet daar altijd zijn eigen ColorOS-software overheen. Dat leidt tot een kleurrijke interface en voegt enkele functies toe. Zo heeft ColorOS een eigen ‘slimme’ assistent en biedt het met Game Space een plek om al je games te beheren. Na de review van de Oppo Reno 2 waren we niet heel erg te spreken over de software.

De Oppo A5 (2020) is verkrijgbaar voor en adviesprijs van 189 euro in een zwarte of een witte behuizing. Wil je hetzelfde toestel maar met een iets betere camera en meer geheugen, dan heb je voor een adviesprijs van 249 euro de Oppo A9 (2020).

Dit toestel koop je als je… een voordelige, complete smartphone zoekt met een batterij die meerdere dagen gebruik gemakkelijk volhoudt.