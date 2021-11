Review-update: de Samsung Galaxy S21 Ultra blijft een fijne gigant

In onze review-update van de Samsung Galaxy S21 Ultra bekijken we hoe het duurste toestel van Samsung na tien maanden bevalt. Is het nog steeds een aanrader of zijn er inmiddels betere opties?

In onze review van de Samsung Galaxy S21 Ultra waren we erg enthousiast over het vlaggenschip van de Zuid-Koreaanse fabrikant. De smartphonemarkt verandert echter razendsnel. Daarom publiceren we op Android Planet regelmatig review-updates van populaire toestellen. Zo kun je bepalen of deze telefoons nog de moeite waard zijn.

Voordat we beginnen een opmerking over de prijs van de Samsung Galaxy S21 Ultra. Daar is namelijk iets vreemds mee aan de hand. Vaak kun je telefoons van Samsung al vrij snel na de release een stuk goedkoper in huis halen. De S21 Ultra kost tien maanden na de release echter nog steeds zo’n 1100 euro. Dat is weliswaar minder dan de originele adviesprijs van 1249 euro, maar groot is het verschil niet. Of we de smartphone desondanks kunnen aanraden, lees je in deze review-update van de Samsung Galaxy S21 Ultra.

Zakelijk ogende gigant

Zoals we gewend zijn van Samsungs grootste toestellen is de Galaxy S21 Ultra écht enorm. Wie kleine handen heeft, denkt waarschijnlijk een kleine tablet in handen te hebben. De telefoon is mede dankzij de luxe materialen ook erg zwaar. Dat hoeft niet per se een nadeel te zijn, want de S21 Ultra doet daardoor zeer degelijk aan. Op de bouwkwaliteit valt dan ook niets af te dingen.

Het waterbestendige ontwerp is verder behoorlijk zakelijk, met het vernieuwde camera-eiland als belangrijkste accent. Dat lijkt nu een organisch deel van de smartphone omdat de rand verbonden is met de behuizing. Dat ziet er sjiek uit. We treffen zoals inmiddels gebruikelijk geen koptelefoonaansluiting aan op de S21 Ultra. Wel beschikt het toestel over stereospeakers. Die klinken goed, maar niet zo vol en ruimtelijk als de luidsprekers van de iPhone 13 Pro.

Schitterend scherm, maar die randen…

Over het 6,8 inch-oled-display van de Samsung Galaxy S21 Ultra kunnen we weinig negatiefs zeggen. Nou ja, één heel persoonlijk dingetje dan: die gebogen schermranden zijn zó 2018. Samsung vindt (net als veel concurrenten) blijkbaar nog steeds dat ze thuishoren op het duurste model, maar het ziet er in onze optiek juist goedkoop en kermisachtig uit. Bovendien raak je het scherm soms ongewild aan als je het toestel vasthoudt. Snel mee stoppen alsjeblieft.

Verder blazen we stevig op onze loftrompet, want het scherm van de S21 Ultra is een plaatje. Met 3200 bij 1440 pixels is de resolutie zeer hoog, waardoor alles er heel scherp uitziet. Ook de helderheid is erg hoog, waardoor het zelfs op een zonnige dag geen enkele moeite kost om het display af te lezen.

Daarnaast betreft het een adaptief 120Hz-scherm. Dat betekent dat de smartphone zijn verversingssnelheid aan jouw gebruik aanpast. Bekijk je een mail, dan worden de pixels slechts een paar keer per seconde ververst om de accu te sparen. Wanneer je door je Instagram-feed scrolt, gebeurt dat 120 keer per seconde. Daardoor voelt de S21 Ultra heel vloeiend aan.

Dit is kortom nog steeds één van de beste schermen die je momenteel in een smartphone aan zult treffen. Misschien zelfs wel het allerbeste, op die lelijke randen na dan.

Erg rappe hardware

In de Verenigde Staten beschikt de Samsung Galaxy S21 Ultra over een Snapdragon 888-chip. Op de Europese markt stopt Samsung al jaren zijn eigen processoren in de S-reeks. Die waren in het verleden vaak een stukje trager, maar daar is met de Exynos 2100 gelukkig verandering in gekomen. Beide chips zijn vergelijkbaar en zeer rap.

Samsung stopt er 12GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte bij. Het toestel biedt geen ruimte voor een micro-sd-kaartje. Als je veel bestanden op wil slaan, kun je dus beter voor een variant met 256GB of 512GB opslag gaan. Die zijn uiteraard wel wat duurder.

De S21 Ultra is als gezegd erg snel. Zowel multitasken als het spelen van games levert geen enkel probleem op. Wel blijft het jammer dat zelfs de duurste Samsungs net wat meer haperingen laten zien dan veel andere smartphones. Het gaat dan bijvoorbeeld om haperingen in animaties. Die wil je eigenlijk niet tegenkomen op een smartphone in deze klasse.

Je kunt de Samsung Galaxy S21 Ultra verder gebruiken in combinatie met de S Pen. De stylus was voorheen voorbehouden aan de Galaxy Note-serie, die we waarschijnlijk niet meer terugzien. Dat is handig, maar het toestel biedt geen ruimte om het pennetje te kunnen bewaren. Zijn opvolger, de Samsung Galaxy S22 Ultra, krijgt volgens geruchten wél een uitsparing voor de S Pen. Als je dat belangrijk vindt, kun je dus misschien beter even wachten.

De ultrasonische vingerafdrukscanner zit onder het scherm en is de beste die we tot nu toe hebben getest. Het oppervlak is flink vergroot, waardoor je minder snel misgrijpt. Bovendien ontgrendelt de scanner je telefoon vrijwel altijd onmiddellijk, zelfs als je natte handen hebt. Het spreekt verder voor zich dat je met deze smartphone ook gebruik kunt maken van 5G.

Camera’s hebben een enorm bereik

De Samsung Galaxy S21 Ultra heeft vier camera’s op de achterkant, waarvan twee telelenzen. Samen zorgen die voor een erg groot bereik. Vergelijk het plaatje van de groothoeklens maar eens met dat van de 10x telelens. Het verschil is enorm.

Ultragroothoek

Primair

3x Tele

10x Tele

In theorie kun je overigens nog veel verder inzoomen, maar dat zouden we niet aanraden. Je gebruikt dan de zogenaamde Space Zoom-functie, wat een chique naam is voor digitaal inzoomen. De kwaliteit van je kiekjes holt achteruit, zeker als je verder gaat dan 30x. Bij het maximum van 100x zoom lijken je plaatjes meer op willekeurige ruis dan op een foto.

Primaire camera

Net als zijn voorganger beschikt de Galaxy S21 Ultra over een 108 megapixel-hoofdcamera. Die resolutie kun je indien gewenst (bij goed licht) volledig benutten, maar standaard worden er negen pixels samengevoegd tot één. Dat moet voor betere 12 megapixel-foto’s zorgen.

De plaatjes die je met de primaire camera schiet, zien er over het algemeen inderdaad erg goed uit. Bij bewolkt weer zijn de kleuren bijna precies zoals je ze met het blote oog ook waarneemt. Als het zonnetje schijnt, lijken ze soms iets te verzadigd, maar storend is dat zeker niet.

Groothoeklens

De sensor achter de 12 megapixel-groothoeklens is een stuk kleiner dan die van de primaire camera. Toch maak je er prima foto’s mee en het kleurverschil ten opzichte van de hoofdcamera is gering. Af en toe zijn de hoeken wat soft, maar Samsung lijkt hier met een software-update wel aan gesleuteld te hebben. Op de foto’s die we eerder dit jaar maakten voor onze camera-shoutout met de iPhone 12 Pro Max is het veel erger.

Tele 3x

De eerste van de twee telecamera’s is er eentje waarmee je 3x inzoomt. Dat is een vergroting die we op veel dure smartphones aantreffen. De kwaliteit is vergelijkbaar met die van die groothoeklens. Oftewel: minder goed dan die van primaire lens, maar heel erg bruikbaar. Het kleurverschil is wederom klein en de scherpte is zeer acceptabel.

Tele 10x

Met de tweede, periscopische, telelens bereik je maar liefst 10x optische zoom. Hoewel deze camera van de vier het minst goed presteert, is het wel een erg fijne lens om te hebben. Hij levert namelijk een tof nieuw perspectief op. Bij de meeste andere smartphones moet je flink digitaal zoomen om soortgelijke plaatjes te kunnen schieten. Dat de foto’s niet altijd súper scherp zijn, nemen we daarom graag voor lief.

Nachtmodus

Je kunt alle vier de camera’s gebruiken in combinatie met de Nachtmodus. Vooral de primaire camera en groothoeklens leveren zo toch bruikbare kiekjes op als het donker is. Wel ogen de foto’s soms wat flets.

De telecamera’s zijn niet zo lichtsterk en profiteren daarom minder van de Nachtmodus. Vooral de tweede telelens, waarmee je 10x optisch inzoomt, valt ‘s avond door de mand. De camera heeft veel tijd nodig om een bruikbaar plaatje op je scherm te toveren. De Galaxy S21 Ultra probeert de bewegingen van je hand wel te compenseren met de optische stabilisatie, maar dat lukt niet altijd. De foto’s zijn daardoor vaak bewogen en missen simpelweg detail.

Primair

Ultragroothoek

Tele 3x

Tele 10x

De primaire camera levert in combinatie met de Nachtmodus soms juist overbelichte foto’s op. Daardoor gaan details verloren en worden schaduwen onrealistisch opgetrokken. Je kunt dat overigens zelf verhelpen door de belichting voor het maken van je foto iets terug te schroeven. Het is natuurlijk wel jammer dat dit nodig is.

Nachtmodus

Nachtmodus met aangepaste belichting

Andere functies

Zoals vrijwel elke smartphone beschikt de Samsung Galaxy S21 Ultra over een portretmodus. Daarmee kun je de achtergrond vervagen, zodat je onderwerp beter tot zijn recht komt. Soms maakt de telefoon een foutje, maar over het algemeen is dit effect behoorlijk overtuigend. Je kunt achteraf nog instellen hoe onscherp je de achtergrond wil hebben.

Daarnaast heeft de telefoon een macrofunctie. We zeggen expres functie, omdat de S21 Ultra hiervoor de groothoeklens gebruikt. Die is van hogere kwaliteit dan de aparte macrocamera’s op veel andere smartphones. De foto’s zien er dan ook prima uit.

Portretmodus

Macrofunctie

De Galaxy S21 Ultra draaide aanvankelijk op Android 11, maar inmiddels is de update naar Android 12 beschikbaar. Samsung belooft drie grote nieuwe versies voor het toestel, dus je kunt je ook nog verheugen op Android 13 en 14. Daarmee is de smartphone behoorlijk toekomstbestendig. Zeker omdat je nog ruim drie jaar verzekerd bent van beveiligingsupdates, die hackers buiten de deur moeten houden.

Samsung legt de eigen One UI 4.0-schil over Android heen. Die biedt een duizelingwekkend aantal opties. Gelukkig zijn ze wel beter verborgen dan in het verleden. Wie niet al te veel wil aanpassen, zal dus niet snel meer in de menu’s verdwalen. Wel levert Samsung nog steeds een heleboel eigen apps mee, waar je waarschijnlijk niet op zit te wachten.

Accu trekt je de dag door

Met 5000 mAh is de accu van de Samsung Galaxy S21 Ultra net zo groot als die van zijn voorganger. Zoals we in onze eerste review al schreven, is de batterijduur er dankzij zuinigere componenten wel op vooruit gegaan. We krijgen het toestel eigenlijk nooit leeg op een normale dag, al is dat natuurlijk wel mogelijk als je flink gaat gamen. Twee dagen zonder oplader lijkt een brug te ver. Sommige smartphones met het formaat van de S21 Ultra doen het nog beter, maar we hebben niks te klagen.

Dat Samsung geen lader meer levert bij de Galaxy S21 Ultra begrijpen we vanuit milieu-oogpunt wel. Moeilijker te verkroppen is de maximale oplaadsnelheid van 25 Watt. Samsung is zeker de laatste maanden aan alle kanten voorbijgestreefd op dit gebied. De Xiaomi 11T Pro kost de helft minder en giet je smartphone vol vers accusap met maar liefst 120 Watt. Daarbij vergeleken doet de S21 Ultra bijna antiek aan. Wel kun je het toestel ook draadloos opladen.

Wil je een grote, snelle telefoon met een uitstekend scherm, prima camera’s, een goede accuduur en zeer solide ontwerp? Dan is de Samsung S21 Ultra zoals je in deze review-update hebt kunnen lezen nog steeds een goede keuze. Zwakke punten kent het toestel nauwelijks, al ligt de oplaadsnelheid beduidend lager dan bij veel concurrenten.

De S21 Ultra is wel nog steeds behoorlijk duur. Er zijn nieuwere smartphones, zoals de Xiaomi 11T Pro, die een veel vriendelijker prijskaartje hebben en als totaalpakket behoorlijk in de buurt komen. Wil je echt het beste van het beste? Dan doe je met deze fijne gigant een prima aankoop.

Samsung Galaxy S21 Ultra kopen

Wil je de Samsung Galaxy S21 Ultra na het lezen van deze review-update in huis halen? Voor een los toestel met 12GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte betaal je minimaal 1110 euro. Het is natuurlijk ook mogelijk om de Samsung Galaxy S21 Ultra in combinatie met een abonnement aan te schaffen.