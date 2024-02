Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G review: meer heb je eigenlijk niet nodig

Heb je een budget van rond de 400 euro voor je nieuwe smartphone? Dan is de Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G die we in deze review bespreken een interessante optie. We lopen alle eigenschappen van de midranger met je langs.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G review

Xiaomi bracht begin dit jaar maar liefst vijf nieuwe smartphones uit in de Redmi Note 13-serie. Het gaat om telefoons die qua prijs variëren van 200 tot 500 euro. Het toestel dat we in deze review bespreken, de Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, is het op één na duurste model met een adviesprijs van 399 euro. Daarvoor krijg je 8GB RAM en 256GB opslagruimte. Er is ook een variant met 12GB RAM en 512GB opslag.

De Note 13 Pro 5G valt in dezelfde populaire prijsklasse als de Samsung Galaxy A54 en OnePlus Nord 3. Kan Xiaomi die concurrentie aan?

Strak ontwerp doet high-end aan

De Redmi Note 13 Pro 5G is een plaatje om te zien. De randen aan de zijkant zijn erg dun en ook aan de boven- en achterzijde vallen de (symmetrische) ‘bezels’ erg mee. Een dergelijk ontwerp was drie jaar geleden nog voorbehouden aan high-end smartphones. Het is goed om te zien dat Xiaomi dit design nu in een veel goedkoper toestel kan aanbieden.

De zijkanten zijn helemaal plat, wat we momenteel bij veel Android-telefoons tegenkomen. Het zorgt voor een strak uiterlijk, maar houdt net iets minder lekker vast dan een gebogen behuizing. De Redmi is bovendien behoorlijk glad, al levert Xiaomi gelukkig een fijn hoesje mee dat voor meer grip zorgt.

Het gewicht valt met 187 gram erg mee, want het gaat om een behoorlijk grote smartphone. Dat hebben we waarschijnlijk te danken aan het plastic frame, wat in theorie minder stevig is dan een aluminum variant. Toch lijkt de bouwkwaliteit prima. De IP54-certificering betekent dat je redelijk goed beschermd bent tegen stof en regen. Helemaal waterdicht is hij echter niet.

Je koopt dit toestel in de kleuren zwart, paars of groen. Aan de achterkant vinden we een (overdreven) groot camera-eiland met drie lenzen. Het ontwerp lijkt op dat van veel andere Xiaomi-smartphones met chique strepen tussen de camera’s.

Hardware is snel genoeg voor normaal gebruik

Het hart van deze telefoon is een Snapdragon 7s Gen 2. Dat is een bij ons nog vrij onbekende processor mét 5G. Reviews wijzen uit dat hij goed te vergelijken is met de Exynos 1380-chip die Samsung in de Galaxy A54 stopte. De OnePlus Nord 3 is dankzij zijn MediaTek Dimensity 9000 veel rapper.

Toch voelt de Redmi Note 13 Pro 5G zeker niet traag aan. Apps openen vrijwel onmiddellijk en ook multitasken is geen probleem. Houd er wel rekening mee dat deze smartphone minder geschikt is om mee te gamen. Als dat belangrijk voor je is, kun je beter voor de Nord 3 gaan.

Ons reviewexemplaar heeft 8GB RAM en 256GB opslag. Zoals gezegd is er ook een variant met meer werkgeheugen en opslag, maar dat lijkt ons niet nodig. Het instapmodel functioneert prima als je vooral appt, mailt en foto’s schiet.

De optische vingerafdrukscanner onder het scherm ontgrendelt je smartphone snel, maar zit wel heel erg laag. Daardoor is hij soms moeilijk te bereiken. De stereospeakers klinken beter dan we gewend zijn in deze prijsklasse. In vergelijking met duurdere telefoons missen ze wat lage tonen, maar ze kunnen lekker hard en stemmen zijn goed verstaanbaar.

Verbluffend goed scherm

Hoe snel de techniek vordert, zie je nergens zo goed als bij het scherm van de Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Dat is namelijk verbluffend. Het gaat om een 6,7 inch-oled-display met een hoge resolutie van 2712 bij 1220 pixels. De ververssnelheid ligt op 120Hz, waardoor je geniet van soepele beelden als je door webpagina’s of je sociale media scrolt.

Bij goedkopere smartphones merk je soms dat de chip niet snel genoeg is om de pixels daadwerkelijk 120 keer per seconde te verversen. Daar heeft deze Redmi geen last van. Het beeld ziet er onder alle omstandigheden heerlijk soepel uit.

Indrukwekkend is verder de piekhelderheid van 1800 nits. Die haal je alleen tijdens het bekijken van hdr-films als zich bijvoorbeeld een explosie voordoet. De normale maximale helderheid ligt met 1200 nits echter ook behoorlijk hoog, waardoor je zelfs op heldere dagen niet naar het scherm hoeft te turen.

Zeker, er zijn (heel dure) smartphones met een nog beter en feller scherm, maar meer dan dit heb je echt niet nodig. Xiaomi verslaat hiermee zowel Samsung als OnePlus.

Goede hoofdcamera voor deze prijs

Het gebeurt niet vaak dat we een 200 megapixel-camera tegenkomen op een smartphone die minder dan 400 euro kost. De Redmi Note 13 Pro heeft er eentje. Daarmee was het budget blijkbaar wel direct op. De groothoeklens biedt namelijk een lage resolutie van 8 megapixel. De 2 megapixel-macrocamera, die is bedoeld voor close-ups, laten we helemaal links liggen. Die is zo goed als nutteloos.

Hoofdcamera

Het is mogelijk om de volledige 200 megapixel van de hoofdcamera te benutten, maar dat raden we je niet aan. Als je de foto’s alleen op je smartphone of laptop bekijkt, zul je de extra details amper zien. Standaard wordt gelukkig pixel binning ingezet om tot plaatjes van 12 megapixel te komen. Die nemen ook een stuk minder ruimte in.

De camera heeft een grote sensor en vangt dan ook lekker veel details. De kleuren ogen vrij natuurlijk. Wel heeft de hdr-modus soms moeite met grote verschillen tussen licht en donker. Op de tweede foto hieronder zie je dat de brug in de verte een beetje overbelicht is.

De Redmi Note 13 Pro 5G heeft geen telelens. Door de hoge resolutie van de hoofdcamera kun je echter best een stukje (digitaal) inzoomen zonder enorm kwaliteitsverlies. Zelfs de 4x ingezoomde foto hieronder ziet er wat ons betreft nog acceptabel uit.

Dat geldt zeker niet voor het portret van die arme Nijntje. Deze smartphone is erg belabberd in het inschatten van diepte. Sommige delen zijn wel onscherp gemaakt en andere niet. Dat zagen we bij vrijwel alle portretfoto’s die we met dit toestel schoten.

2x 4x Portretmodus

Ook in het donker staat de Redmi zijn mannetje, al zijn de kleuren soms iets te warm. Bij weinig licht worden de beperkingen van digitale zoom goed duidelijk. De foto rechtsonder, waarvoor we het beeld 2x dichterbij haalden, is al behoorlijk wazig.

2x

Groothoeklens

De groothoeklens is veel minder goed. Het contrast ligt lager en zelfs in het midden zijn onderstaande kiekjes niet zo gedetailleerd. De uiterste hoeken blijken vaak ronduit onscherp. Ook is er veel vertekening zichtbaar.

In het donker zien we hetzelfde patroon, maar dan nog iets sterker. Vooral bij het middelste kiekje is zoveel ruisonderdrukking toegepast dat er nauwelijks details overblijven. De kleuren zijn bovendien erg flets.

AI

Xiaomi levert een aantal AI-functies mee om foto’s ingrijpend te veranderen. Net als op de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro kun je de lucht aanpassen en objecten verwijderen. Vooral dat laatste werkt helaas lang niet zo goed als op de Pixels. Je ziet duidelijk waar het beeld stond. Toch is het natuurlijk leuk dat je ook op een relatief voordelige telefoon kunt spelen met kunstmatige intelligentie.

Origineel AI Origineel AI

Smartphonefabrikanten ondersteunen hun apparaten steeds langer. Dat is goed nieuws, want zo kun jij ze ook langer met een gerust hart gebruiken. De Redmi Note krijgt drie grote nieuwe versies van Android en mag vier jaar lang beveiligingspatches verwachten. Het updatebeleid is daarmee gelijk aan dat van de OnePlus Nord 3. De A54 doet het met vier Android-upgrades en vijf jaar beveiliging nog iets beter.

Jammer is wel dat Xiaomi het toestel met het verouderde Android 13 de wereld in stuurt. Je bent dus al één van de drie upgrades kwijt om naar de huidige versie, Android 14, te komen. Xiaomi legt zijn eigen MIUI-schil over Android heen. Dat is vrij drukke software, die het uiterlijk flink aanpast. Bovendien levert Xiaomi een karrenvracht aan commerciële apps mee, en dat is jammer.

Later dit jaar krijgt de smartphone overigens een update naar HyperOS. Dat is de nieuwe softwareschil van Xiaomi die ook op andere producten van het bedrijf te vinden zal zijn.

Lekker snel opladen, grote accu

Veel smartphones hebben een accu van 5000 mAh. Deze Redmi Note 13 Pro 5G doet er een klein schepje bovenop: 5100 mAh. Daar zul je in de praktijk weinig van merken, maar het is mooi meegenomen. Hoewel de accuduur niet uitzonderlijk goed is, zul je er de dag zeker mee doorkomen. ‘s Avonds moet het toestel, als je een beetje een zware gebruiker bent, wel in het stopcontact.

Xiaomi stopt ook bij zijn goedkopere smartphones een stevige lader in de doos. De Redmi tankt accusap met 67 Watt. Daardoor heb je na 17 minuten al een halfgevulde batterij. Helemaal opladen duurt 44 minuten. Dat draadloos laden niet kan, vinden we daarom niet zo erg. Sowieso zien we dat zelden bij smartphones onder de 400 euro.

Conclusie Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G review

Een gamemonster kunnen we de Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G niet noemen, maar voor veel mensen is hij rap genoeg. In veel andere opzichten voelt de smartphone high-end aan. Het scherm is geweldig, de accu laadt snel op en het updatebeleid is prima. De 200 megapixel-hoofdcamera schiet bovendien goede foto’s, al hadden we wel graag een betere groothoeklens gezien.

Wie rond de 400 euro uit wil geven aan zijn nieuwe smartphone doet met de Redmi Note 13 Pro 5G een prima koop. De belangrijkste concurrentie komt van de OnePlus Nord 3. Die is beduidend sneller en kan zich op veel andere terreinen meten met de Note 13 Pro 5G. Hij is echter ook nog iets groter en zwaarder en bovendien een paar tientjes duurder.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G kopen

Wil je de Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G na het lezen van deze review kopen? Het instapmodel, met 8GB RAM en 256GB opslag, heeft een adviesprijs van 399 euro. Voor een paar tientjes extra haal je de variant met 12GB werkgeheugen en 512GB opslag in huis. Inmiddels is de Note 13 Pro 5G trouwens al goedkoper te krijgen, zoals je ziet in onze prijsvergelijker. Natuurlijk kun je het toestel ook in combinatie met een abonnement aanschaffen.

