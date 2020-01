5 tips om zelf routes te maken in Google Maps met My Maps

Je gebruikt Google Maps vast wel eens om de weg te vinden, maar wist je dat je met de My Maps-app ook je eigen kaarten, routes en meer kunt maken?

Zo kun je in Google Maps een route maken

Met My Maps kun je gepersonaliseerde kaarten maken. De app is een aparte dienst van Google Maps die nog niet veel mensen kennen. Je kunt My Maps niet alleen op je smartphone gebruiken, maar ook routes samenstellen op je computer. Wanneer je klaar bent met een kaart maken, kun je hem gemakkelijk delen met je Android-toestel door op ‘delen’ te klikken. Vervolgens duikt de kaart of route direct op in Google Maps.

1. Geef iedere kaart een duidelijke naam

Wanneer je een route wilt uitstippelen voor een vakantie in de Alpen wil je natuurlijk niet dat deze onvindbaar is door de après-ski route die je op dezelfde map hebt gemaakt. Houd de kaarten dan ook gescheiden van elkaar en geef ze een herkenbare naam, zodat je makkelijk het overzicht behoudt.

2. Voeg markeringen toe

Een markering voeg je toe door te klikken op de kaart waar je deze wilt zetten. Hier kun je relevante informatie neerzetten, wat van pas komt als je wilt weten waar dat leuke restaurantje ook alweer ligt, of wat de naam ervan is. Daarna kom je in een scherm terecht waar je de naam en omschrijving van het punt kunt aanpassen. Nadat je opslaan hebt geselecteerd, keer je terug naar de kaart met een overzicht van al je markeringen aan de linkerkant van je scherm.

3.Kleuren en vormen voor het overzicht

Ben je klaar met markeringen toevoegen aan een laag, dan kun je het overzicht verliezen over de kaart. Gelukkig wijzig je in My Maps eenvoudig de kleur en vorm van een markering. Dit doe je door de markering te selecteren en daarna op het verfpotsymbool te drukken, waarna je de kleur van de markering naar eigen smaak kunt aanpassen. Zo categoriseer je plaatsen door verschillende kleuren te gebruiken.

In My Maps heb je ook de mogelijkheid om meerdere pictogrammen te selecteren voor bijvoorbeeld hotels, treinstations en wandelroutes. De pictogrammen kun je zelf toevoegen door op een markering te klikken en pictogramvorm selecteert. Als je daarna op meer pictogrammen klikt, zie je een hele lijst met handige pictogrammen die je kunt gebruiken.

4. Google Maps routes maken

Een andere handige functie van My Maps is de optie om routes te maken voor Google Maps. Je hebt de keuze uit wandel-, fiets- en rijroutes. Met deze optie kun je verschillende bestemmingen aan één route toevoegen, waardoor je meteen een hele vakantiekaart tot beschikking hebt. Je kunt een route uitstippelen door simpelweg te klikken op ‘een lijn tekenen’, waarna je zelf het vervoersmiddel voor je route uitzoekt. Google kiest voor jou de snelste route, jij hoeft alleen het punt van vertrek en aankomst te selecteren.

5. Beeldmateriaal toevoegen

Je kunt een foto of video van het internet toevoegen aan je markering door een markering te selecteren en op bewerken klikt. Wanneer je een foto toe wilt voegen kun je dit via Google Afbeeldingen doen, of een URL van de gewenste afbeelding invoegen. Voor videomateriaal kun je zoeken met Google Video of een Youtube-URL invoegen.

Ben je nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van My Maps? Via deze link open je de desktopversie. Wanneer je alle kaarten gereed hebt, kun je onderstaande link naar de Play Store gebruiken om de kaarten te bekijken op je smartphone.

→ Download Google My Maps in Google Play (gratis)