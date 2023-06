Android tips: vier apps die je moet gebruiken bij je volgende festival

Het festivalseizoen is weer in volle gang en ook het weer zit niet tegen. Hoe gebruik je je smartphone om het meest uit zo’n feest te halen? Wij zetten vier apps voor je op een rijtje die je zeker niet mag vergeten op een festival.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ga voorbereid naar festivals met deze vier apps

Ga je met vrienden of familie naar een festival, dan ga je natuurlijk graag voorbereid op pad en neem je je smartphone mee. Je neemt misschien ook wel een powerbank mee en zorgt dat je opslagruimte niet vol zit, zodat je de mooiste momenten kunt vastleggen.

Daarnaast kunnen verschillende apps je dag ook een stukje makkelijker maken, bijvoorbeeld bij het betalen, water drinken, muziek luisteren of het vinden van je vrienden. Wij zetten hier vier apps voor je op een rijtje waarmee je je festivaldag nog beter doorkomt.

1. Google Wallet

Misschien betaal jij al standaard met je smartphone, maar zo niet, stel dat dan in. Mocht jij jammergenoeg je portemonnee kwijtraken of wil liever je geen dikke portefeuille meenemen, dan betaal je met de Google Wallet gemakkelijk contactloos.

Het instellen is zo gedaan: download de Google Wallet via de Google Play Store, open de app voeg een kaart toe. Selecteer hier de bank waar jij bij aangesloten zit en volg het instelproces via de app van je bank. Let erop dat je telefoon wel NFC moet ondersteunen en dat dit standaard aanstaat.

Google Wallet Google LLC 7,2 (1.425.209 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Water Tracker

Nu je je bankpas digitaal hebt ingesteld, is het tijd om een drankje te halen. Met of zonder alcohol: het is belangrijk dat je goed blijft hydrateren. Zeker wanneer je op een warme zomerdag midden op een open festivalterrein staat.

Om er zeker van te zijn dat je voldoende drinkt, kun je gebruik maken van Water Tracker. Deze app stuurt je gedurende de dag pushmeldingen om je eraan te herinneren dat je even een flesje water moet drinken. Heb je dit gedaan, dan geef je dit aan in de app. Zo weet je aan het eind van de dag ook hoeveel water je gedronken hebt en houd je je hoofd koel.

Water Tracker: WaterMinder app Funn Media 8,8 (3.759 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Shazam

Heb je het drinken binnen? Dan is het tijd voor een feestje. Misschien ga je naar je favoriete band of juist naar een artiest waar je lang niet alle nummers van kent. Hoor je toch een nummertje dat je bevalt? Haal dan Shazam erbij.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Shazam is een app die al jaren in de Play Store te vinden is en vrijwel iedereen weet wat ‘ie doet. Je drukt de knop op het scherm in, de app luistert naar de muziek die afgespeeld wordt en de software probeert het nummer te achterhalen. Vanuit daar kun je deze delen of toevoegen aan je eigen Zomer-playlist.

Shazam Apple Inc. 9,4 (8.793.736 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Life 360

Deze laatste app is voor mensen die graag het hele festivalterrein ontdekken, maar daarbij soms hun vrienden kwijtraken. Life 360 is van origine een app om als gezin te weten waar je kinderen en partner zijn, maar werkt ook uitstekend als app om je vriendengroep te traceren.

Je maakt in de app een zogeheten circle aan en je vrienden kunnen doormiddel van een code zicht bij deze circle aansluiten. Nadat iedereen de benodigde toestemming aan de app gegeven heeft, zie je de live-locatie van je vrienden. Ook stuur je gemakkelijk berichtjes om bijvoorbeeld te vragen hoe de sfeer bij een ander podium is. Ga je even naar het toilet, de bar of in de zweefmolen? Dan vind je met Life360 je vrienden in no-time terug.

Life360: Live Location Sharing Life360 8,8 (1.750.662 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Meer Android-tips