Betalen met een telefoon: zo werkt het

Pinpas vergeten? Geen probleem! Hoogstwaarschijnlijk kun je namelijk gewoon met je telefoon betalen. Zo werkt het.

Alles over het betalen van een telefoon

Snel, makkelijk en gratis: er kleven veel voordelen aan het betalen met een telefoon. Bovendien wordt je portemonnee er (op een goede manier) lichter op, want je hoeft niet langer een betaalpas mee te nemen. In dit artikel laten we zien hoe je contactloos met een Android-smartphone en –smartwatch kunt betalen.

Betalen met je telefoon: hoe werkt dat?

Betalen met een smartphone gaat ongeveer hetzelfde als contactloos afrekenen met een pinpas. Het enige dat jij hoeft te doen is de telefoon dichtbij de betaalautomaat te houden, waarna de techniek de rest doet.

Er zijn twee manieren om contactloos met een Android-smartphone te betalen: via Google Pay, of de bankieren-app. Eerstgenoemde is de grote concurrent van Apple Pay, het betaalsysteem van iPhone-gebruikers.

Google Pay kun je het best zien als een doorgeefluik. Googles portemonnee staat in direct contact met je reguliere betaalrekening en rekent geen aanvullende kosten. Je kunt Google Pay ook voor online-aankopen gebruiken en met een (Android-)smartwatch afrekenen in winkels.

Kleine bedragen worden meestal direct afgeschreven. Google Pay heeft echter een veiligheidstrucje ingebouwd om misbruik te voorkomen. Bij de meeste banken moet je vanaf een bepaald bedrag, vrijwel altijd 50 euro, je identiteit bevestigen middels een gezichtsscan, vingerafdruk of persoonlijke toegangscode.

Banken met Google Pay

Momenteel kunnen de volgende banken met Google Pay overweg: ABN Amro, bunq, N26, Rabobank, Knab en Revolut. ING geeft aan momenteel ‘bezig’ te zijn met Google Pay, maar treedt verder niet in detail. We werken dit artikel bij zodra er meer bekend is.

Heeft jouw bank geen Google Pay? Dan kun je waarschijnlijk alsnog contactloos met een telefoon afrekenen. ING-klanten gebruiken hiervoor de standaard ING-app, terwijl je bij ASN de aparte Mobiel Betalen-app nodig hebt. Ook SNS biedt een losse app voor mobiel betalen aan. Er zijn ook nog Nederlandse banken die helemaal geen mobiele betaalfunctie aanbieden, zoals Triodos.

Ook interessant: Zo werkt Google Pay in Nederland

Zo krijg je Google Pay aan de praat

Kan jouw bank met Google Pay overweg? Dan is het instellen een eitje. Download in ieder geval de Google Wallet-app, mocht je deze nog niet hebben. Vervolgens moet je jouw betaalkaart aan deze digitale portemonnee toevoegen. De specifieke aanwijzingen verschillen per bank, maar de grote lijnen komen overeen.

Zo gaan Rabobank-klanten in de app naar het tabblad ‘Service’, waarna ze ‘Betaalmethoden’ en ‘Koppelingen’ kiezen. Druk vervolgens op ‘Google Play’ en volg de aanwijzingen. Knab-klanten gaan ook naar het instellingenmenu van hun app, maar drukken op ‘Bankpassen’. Kies vervolgens de rekening waarvoor je Google Pay wil gebruiken en tik op ‘Toevoegen aan Google Pay’.

Mobiel betalen zonder Google Pay

Ondersteunt jouw bank geen Google Pay, maar kun je wel op een andere manier contactloos met een smartphone betalen? Dan moet je deze optie waarschijnlijk eerst activeren. Nogmaals verschillen de precieze aanwijzingen onderling, maar blijft het idee hetzelfde.

ING-klanten vinden de optie in het instellingenmenu van hun app onder het kopje ‘Mobiel betalen’. Andere banken, zoals ASN en Regiobank, hebben een losse app voor mobiel betalen gemaakt. Deze moet je downloaden, instellen en koppelen aan een betaalrekening.

Hoe veilig is het om met een smartphone te betalen?

Behoorlijk veilig. Niets is vrij van risico, maar contactloos met een telefoon betalen is in de regel net zo veilig als afrekenen met een pinpas. Zo worden alle transacties bijvoorbeeld versleuteld, waardoor alleen jij en de ontvanger (zoals een winkel) de inhoud ervan kunnen zien.

Raak je je telefoon kwijt, of wordt deze gestolen? Dan kunnen anderen niet zomaar je rekening plunderen. Zoals gezegd is er namelijk een extra verificatiecheck nodig bij bedragen boven de 50 euro. Ook goed om te weten: skimmen is onmogelijk bij met een smartphone betalen. Er is immers geen magneetstrip om af te lezen.

Werkt het niet?

Of je nu via Google Pay of de reguliere bankieren-app betaalt: beide opties hebben nfc nodig. Deze chip zit in praktisch iedere smartphone en communiceert met de nfc-chip van de betaalautomaat. Zorg er dus voor dat deze optie niet per ongeluk uitstaat op het moment van afrekenen.

Verder kan het nog weleens helpen om de beschermhoes van het toestel te verwijderen. Niet iedere nfc-chip heeft immers een even sterk signaal, helemaal niet als er nog een hoesje voor zit. Ook belangrijk:

Tot slot is het belangrijk om de nieuwste updates te draaien. Dit geldt zowel voor de Android-versie van je telefoon, als de meest recente variant van de bankieren-app.

Ook reizen met je smartphone?

Sinds kort kun je niet alleen met een smartphone betalen, maar ook reizen. Dankzij OVpay heb je niet langer een OV-chipkaart of los kaartje nodig om met het openbaar vervoer te reizen, want je telefoon (of smartwatch) is je vervoersbewijs. In onderstaand artikel leggen we uit hoe het werkt.

