Crypto-apps downloaden en gebruiken: hier moet je op letten

Crypto-apps zijn populair en kwaadwillenden maken daar misbruik van. Hier moet je op letten bij het downloaden en gebruiken van crypto-apps op Android.

Crypto-apps tips

Nu spaarrekeningen weinig rente meer opleveren, kiezen velen ervoor om geld in bitcoin en andere cryptovaluta te stoppen. Er zijn niet alleen veel verschillende soorten cryptovaluta om in te investeren, maar ook veel verschillende apps.

Combineer dat met missende kennis bij het gemiddelde publiek over crypto en de gevaren ervan, en je hebt een plek waar makkelijk misbruik gemaakt kan worden. Voor je het weet gaan kwaadwillenden er met je spaargeld vandoor.

Volgens cijfers van de Fraudehelpdesk zijn er in 2021 bij 370 Nederlanders in totaal 13 miljoen euro afhandig gemaakt, omdat ze klikten op een advertentie waarin stond dat je net als Matthijs van Nieuwkerk, Jort Kelder of John de Mol rijk kan worden met bitcoin. Ze klikten er op, investeerden hun geld en zagen het nooit meer terug.

Deze 13 miljoen euro zijn alleen al afhandig gemaakt via nepadvertenties, maar de groei van cryptovaluta geeft kwaadwillenden allerlei manieren om jouw geld te stelen.

Malafide apps

Apps zijn een makkelijke manier om mensen te beroven. Men hoort wat van bitcoin en gaat dan eens in de Play Store struinen, op zoek naar een leuke app. Of ze zien ergens een linkje naar een applicatie en proberen het eens.

Google moet regelmatig valse apps voor cryptomunten verwijderen uit de Play Store. Zo werden er afgelopen zomer nog acht crypto-applicaties uit de app-winkel verwijderd, waarmee mensen hun geld kwijtraakten of plots vast zaten aan een abonnement. Sommige van deze apps waren meer dan 100.000 keer gedownload.

Je bent zelf verantwoordelijk

Een groot verschil tussen je geld in crypto-apps stoppen en je geld via een bank laten beleggen, is dat je zelf verantwoordelijk bent. Ook voor je veiligheid. Als iemand achter je account komt, kun je zo al je geld kwijtraken.

Zorg er daarom altijd voor dat je 2FA inschakelt. Een goede crypto-app biedt ondersteuning voor tweestapsverificatie, zodat je niet met alleen een wachtwoord in jouw wallet kunt. Met 2FA leg je als het ware een extra beveiligingslaag over je account.

Tips voor het vinden van een goede crypto-app

Er zijn een aantal dingen die je in de gaten kunt houden bij het kiezen van crypto-apps.

Downloads en recensies. In de Play Store kun je bij elke app zien hoe vaak ‘ie is gedownload. Dat is vaak een aardige indicatie voor hoe populair een app is. Daarnaast kun je de recensies lezen, om te zien wat de ervaringen van anderen zijn. Geef daarbij voornamelijk aandacht aan de meest recente recensies.

Wie zit er achter. Check welke partij achter de applicatie zit. Google de naam eens en check de voorwaarden. Je hoeft niet alle voorwaarden te lezen, maar malafide apps hebben vaak niet eens een coherente tekst.

Welke permissies wil de app. Vraagt een app allerlei permissies van je telefoon, zoals de camera of je telefoon-app? Dan is dat een reden om de app te wantrouwen.

Check de functies. Bedenk voor jezelf welke functies je belangrijk vindt. Bijvoorbeeld de soorten cryptovaluta die je in de app kunt verhandelen of de betalingsmogelijkheden. Er zijn bijvoorbeeld veel apps die je via iDeal laten betalen en dat is wel zo makkelijk.

Transactiekosten. Elke partij die een crypto-applicatie aanbiedt, rekent andere transactiekosten. Dat zijn de kosten die je betaalt voor elke transactie in de app. Wil je zo min mogelijk kosten maken, dan zoek je een app uit die lage transactiekosten hanteert. Toch hoeft laag niet altijd beter te zijn. Zo rekent een gerenommeerde en populaire partij vaak wat meer, maar daarmee heb je ook wat meer zekerheid over de veiligheid van de app.

2FA. We noemden het eerder al, maar dit is belangrijk genoeg om nogmaals te zeggen: zorg ervoor dat je altijd een app downloadt waarin je tweestapsverificatie kunt inschakelen.

Extra tips voor het gebruik van crypto-apps:

Handel alleen met geld dat je kunt missen. Cryptovaluta zijn onvoorspelbaar. Het kan je geld opleveren, maar je kunt het ook allemaal zo kwijt raken. Daarom is het nooit verstandig om al je spaargeld in een cryptomunt te stoppen.

Vertrouw niemand die je verleidt om veel te investeren in een specifieke munt. De kans is groot dat je hier te maken hebt met ‘pump-en-dump-oplichting’. Dat betekent dat men door een munt aan te prijzen de prijs snel omhoog laat gaan, waarna ze zelf plots al hun munten verkopen. Ze gaan er dan met het geld vandoor, terwijl jouw investering niets meer waard is.

Bewaar je walletsleutel veilig en deel deze nooit als iemand er om vraagt. Deze sleutel geeft toegang tot je crypto, dus waar je deze ook bewaart: zorg ervoor dat niemand erbij kan komen.

Welke crypto-app

Ondanks deze tips kan een goede crypto-app alsnog lastig zijn om te kiezen. De allerbeste applicatie bestaat niet, want het hangt volledig af van wat je zoekt. Om je toch een handje te helpen zetten we wat volgens ons de beste crypto-apps zijn op een rijtje.

