Met Google Maps op vakantie: 8 tips voor een extra soepele roadtrip

Met de auto op vakantie is heerlijk, omdat je dan de vrijheid hebt om te gaan en staan waar je wil. Zet Google Maps aan en gassen maar. Met deze Google Maps roadtrip-trucjes wordt die reis nog beter.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Maps roadtrip: tips voor je vakantie

Je hoeft niet het vliegtuig te pakken voor een mooie, zonnige vakantie, want met je eigen auto (of een huurauto) kom je ook een heel eind. Fijn is dat je dan zelf kunt bepalen hoe laat je vertrekt en je vervolgens lekker je tijd kunt nemen, want de reis is ook gewoon onderdeel van de vakantie.

Je kunt natuurlijk je bestemming in Google Maps zetten, de navigatie starten en het gaspedaal indrukken, maar met deze trucs zorg je voor een veel fijnere roadtrip.

Google Maps: Navigatie en OV Google LLC 5.0 (19.067.750 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

1. Google My Maps: duik in de webbrowser voor de planning

De app van Google Maps biedt helaas niet alle functies die je nodig hebt voor een goede vakantieplanning. Daarom moet je voordat je op pad gaat even naar Google My Maps via een webbrowser.

Hier kun je een kaart maken waar je routes en locaties opslaat. Handig is dat je hierbij verschillende lagen kunt maken. Zo kun je bijvoorbeeld voor elke dag van je vakantie een laag creëren met een planning van locaties en de route. Dat is ideaal als je een strak geplande roadtrip maakt waarbij je van overnachting naar overnachting rijdt.

Je begint door op ‘Nieuwe kaart maken’ te klikken. Je kunt vervolgens de zoekbalk gebruiken, of daaronder op de icoontjes klikken. Zo markeer je met het locatie-icoontje plekken in de omgeving die je wil bezoeken en teken je routes op de kaart die je die dag gaat rijden.

Zodra de planning klaar is, kun je de kaart met reisgenoten delen door op de delen-knop te drukken. Je krijgt dan een link om te versturen. Deze kaarten zijn vervolgens wel gewoon in de Google Maps-app op je smartphone te bekijken.

2. Zet vlaggetjes op de kaart

Wat je op je smartphone wel kunt doen is de omgeving verkennen en interessante plekken opslaan. Deze functie is ideaal als je geen strakke planning met My Maps maakt, maar wel een beetje houvast wil.

Daarvoor tik je op een locatie en vervolgens voor ‘Opslaan’. Handig zijn de verschillende categorieën. Zo kun je bijvoorbeeld favorieten gebruiken voor je verblijfplaatsen, de groene ‘wil ik heen’ vlaggetjes voor willekeurige plekken waar je eventueel heen wil en de gele ‘plaatsen met een ster’ sterren voor plekken die je sowieso gaat bezoeken.

3. Gebruik Street View voor verborgen parkeerplaatsen

Op de kaart staan lang niet alle plekken aangegeven waar jij je auto kwijt kunt. Vaak zijn kleinere parkeerplaatsen ook niet vindbaar via de satellietfoto’s, omdat er bomen groeien of omdat er geen auto’s stonden op het moment dat de satellietfoto’s zijn gemaakt.

Zeker op afgelegen plekken waar je wellicht wil wandelen of hiken, is het daarom slim om met Google Streetview even de omgeving af te struinen op zoek naar een fijne plek om de auto neer te zetten.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Tankstation, restaurants en stopplaatsen langs de route zoeken

Je kunt natuurlijk op de kaart zoeken naar verschillende categorieën zoals restaurants en tankstations, maar het is handiger om locaties te vinden die aan je geplande route liggen.

Zoeken op de route doe je door bij het plannen van een route of tijdens het navigeren op het icoontje van een vergrootglas te tikken. Ideaal als je dringend moet tanken, een toilet zoekt of iets wil eten, of als je vooraf een goed punt voor een pauze plant.

Let wel op: langs populaire routes en met name langs de snelweg, zijn dit soort locaties een stuk duurder dan elders. Het kan daarom lonen om juist ook buiten de route te zoeken.

5. Doe langer met een volle tank

Bij het uitzoeken van een route krijg je meestal meerdere opties. De snelste route is alleen niet altijd de meest zuinige route. De zuinigste route wordt in Google Maps aangegeven met het icoontje van een blaadje. Kies je deze route, dan doe je het langst met een volle tank of een opgeladen elektrische auto.

Als je bij het uitzoeken van een route op de drie puntjes tikt en vervolgen naar ‘opties’ gaat, kun je ook ‘Voorkeur voor brandstofzuinige routes’ aanzetten, zodat deze route altijd standaard wordt gekozen mits de aankomsttijd vergelijkbaar is.

6. Kies de juiste vertrektijd

Na het kiezen van een route, kun je op de drie puntjes rechtsboven tikken en daar ‘Vertrek- of aankomsttijd instellen’ kiezen. Hier kun je verschillende tijdstippen invoeren en zien hoelang de route duurt.

Daarvoor kijkt Google Maps niet alleen naar de verschillende snelheden op de snelweg, maar ook naar hoe druk het gemiddeld op de route is rond die tijd. Op deze manier kun je jouw ideale vertrektijd kiezen.

7. Weet of je een milieuzonde binnenrijdt

Rijd je door Europa, dan kom je vanzelf milieuzones tegen waar vervuilende auto’s worden geweerd. Zeker in Duitsland moet je goed opletten, omdat je met een sticker moet laten zien dat jouw auto is toegestaan.

Google geeft steeds vaker een melding over deze zones, zodat je niet voor een verrassing komt te staan en eventueel kunt omrijden. Deze meldingen zijn echter nog niet overal geactiveerd, dus blijf goed opletten.

8. Download de kaart offline

Onderweg met de auto kan het natuurlijk goed voorkomen dat je ergens bent met slecht bereik. Vooral als je bent gestopt en verder wil rijden en dan geen internet hebt, kan het verwarrend zijn waar je heen moet.

Gelukkig kun je makkelijk onderdelen van de wereldkaart downloaden, zodat je ook offline kunt navigeren. We leggen uitgebreid uit hoe het offline downloaden van Google Maps-kaarten werkt, of je kijkt onze video: