Philips Hue-gids: Alles wat je moet weten over deze slimme lampen

Zie je door het Philips Hue-bos het licht niet meer? Geen nood, want in onze Philips Hue-gids beantwoorden we al je vragen over deze slimme lampen.

De Android Planet Philips Hue gids

Philips Hue is de bekenste optie als het gaat om slimme lampen. Dit merk is niet de goedkoopste op de markt, maar als je zoekt naar een grote verscheidenheid aan lampen, de meeste functies en de mogelijkheid om bij praktisch elke bouwmarkt je lampen uit te breiden, dan ben je bij Philips Hue aan het juiste adres.

Het aanbod van lampen, de verschillen en mogelijkheden zijn alleen wel behoorlijk overweldigend. Want wat heb je in de basis nodig voor slimme lichten je huis? Kan ik mijn tv en Philips Hue koppelen? En moet ik wifi of bluetooth hebben? Dat en meer leggen we uit in deze gids.

Welke lamp kies ik voor binnen?

De Philips Hue-lampen zijn ruwweg onder te verdelen in lampen voor binnen en lampen voor buiten. Lampen voor binnen bestaan uit losse lampjes met verschillende maten. Deze draai je in een bestaand armatuur in je huis. Daarvoor moet je goed kijken welke fitting er in je armatuur zit, zoals E27, E14 of GU10 en de bijbehorende lamp kopen.

Ook zijn er complete Philips Hue- lampen beschikbaar, zoals inbouwspotjes, een stalamp en een plafondlamp. Dan heb je geen losse lampjes meer nodig. Meestal is het goedkoper om zelf een armatuur te kopen en daar een Philips Hue-lampje in te draaien.

De derde categorie binnenlamp is de ledstrip. Met de Philips Hue Lightstrip kun je een lijn van licht creëren, voor allerlei creatieve mogelijkheden. Bijvoorbeeld om licht onder de bank, achter de televisie of achter je bureau te laten komen.

Wit versus kleur

Bij het kopen van lampen voor binnen loop je alsnog tegen verschillende keuzes aan. Zoals of je een pakket of losse lampen koopt. Een pakket is vaak voordeliger als je starter bent. Daar wordt een Philips Hue Bridge bijgeleverd, die je in je meterkast moet installeren om de lampen via wifi te besturen. Dit pakket kun je dan later uitbreiden met losse lampen. Een Hue Bridge is overigens niet verplicht, maar daar lees je meer over onder het kopje ‘Wifi versus bluetooth’.

De andere keuze die je moet maken, is of je gaat voor wit of kleur. Het idee van Philips Hue is dat je de lampen via de app of je stem kunt besturen. Dat gaat niet alleen om aan en uit, maar ook dempen en een andere kleur kiezen. Kies voor je Philips Hue White-lampen, dan is het licht altijd wit in verschillende intensiteiten. Met Philips Hue White Ambiance-lampen, krijg je meer subtiele tintverschillen voor verschillende momenten in de dag.

De meeste opties krijg je met Philips Hue White and Color-lampen, die je de mogelijkheid geven om uit miljoenen verschillende kleuren te kiezen. Meer kleurmogelijkheden betekent ook een hoger prijskaartje. Dus het kan slim zijn om in kamers waar je toch geen kleur wil gebruiken, alleen goedkopere witte lampen te plaatsen.

Wifi versus bluetooth

Vroeger konden Philips Hue-lampen enkel aangesloten worden via wifi. Daar heb je dan een Hue Bridge voor nodig. Deze Bridge is een kastje voor in de meterkast, die je aansluit op je router. De Bridge koppel je aan de app en vervolgens voeg je lampen toe.

Inmiddels ondersteunen nieuwe Philips Hue-lampen ook bluetooth. Dat betekent dat je helemaal geen wifi-verbinding en dus ook geen Bridge nodig hebt. Je gebruikt de aparte Philips Hue bluetooth-app en bestuurt je lampen zoals je gewend bent.

Het gebruik van bluetooth in plaats van wifi heeft wel een paar nadelen. Zo zijn de lampen wat trager met reageren, omdat je telefoon eerst verbinding moet maken. Ook kun je de lampen niet van een afstand besturen.

Benieuwd of jouw Philips Hue-lampen bluetooth ondersteunen? Dan staat er een bluetooth-icoontje op de lamp.

Buitenlampen

Het aanbod wordt nog een stukje ingewikkelder, want er is ook nog een hele reeks buitenlampen beschikbaar. De lampen hebben armaturen die goed tegen wind en regen kunnen. Je hebt de buitenlampen van Philips Hue in verschillende vormen, zoals wandlampen, sokkellampen, spots en zelfs een ledstrip voor buiten. Alles om je achtertuin of voortuin te verlichten.

Welke Philips Hue-accessoires zijn er beschikbaar?

We noemden al de Philips Hue Bridge, die je nodig hebt om je Philips Hue-lampen via wifi te besturen. Maar er zijn nog meer accessoires beschikbaar om dingen met je lampen te doen. Zo is er de fysieke dimmer, die je draadloos op de muur kunt hangen. De Philips Hue Tap is een lichtknopje met drie knopjes die je zelf kunt instellen. De Tap is makkelijk van kamer naar kamer mee te nemen.

Ook is er een bewegingssensor, die je zo kunt positioneren dat alle lampen aanspringen als jij thuiskomt. Deze sensor kun je ook gebruiken als beveiliging. Voor buitenlampen is er een aparte buitensensor beschikbaar.

Wil je gewone lampen onderdeel maken van je Philips Hue? Dat is ook mogelijk met de Philips Hue Smart Plug. Deze stop je tussen je apparaten en het stopcontact, om ze aan en uit te kunnen zetten via Philips Hue. Helaas kun je normale lampen dan niet van kleur veranderen.

Hoe verbind ik mijn televisie aan Philips Hue?

We missen nog één accessoire en dat is direct de duurste: de Philips Hue Play HDMI Sync Box met een flink prijskaartje van bijna 250 euro. Deze heb je nodig als je jouw Philips Hue-lampen wil verbinden aan je televisie, om zo van elke televisie een soort Philips Ambilight te maken.

De Hue Play HDMI Sync Box heeft vier hdmi-aansluitingen om bijvoorbeeld je spelcomputers aan te sluiten. Voor de belichting kun je bijvoorbeeld de Play Hue Play-lichtbalken kopen. Deze bevestig je achter of naast je televisie voor een mooi effect. Ook kun je speciale Philips Hue Play-ledstrips kopen. Om de Philips Hue Play HDMI Sync Box te gebruiken heb je wel een Hue Bridge nodig.

Hoe bestuur ik de lampen?

Om de lampen te kunnen gebruiken, heb je de Philips Hue-app nodig. Pas na alles goed instellen in de app kun je de lampen toevoegen aan je Google Home en ze besturen via de Google Assistent. Via spraakcommando’s kun je dan de lampen aan of uit zetten, de kleur aanpassen of het licht dimmen. Dat kan ook via de Google Home-app of via een Google Nest Hub.

Maar de meeste mogelijkheden vind je in de Philips Hue-app. Daar kun je routines instellen, zoals je lampen bijvoorbeeld langzaam uit gaan voordat je naar bed gaat. Download de app via onderstaande link in de Play Store.

→ Download Philips Hue in de Play Store (gratis)

Gebruik je bluetooth in plaats van wifi, dan installeer je de Philips Hue Bluetooth-app via onderstaande link in de Play Store.

→ Download Philips Hue Bluetooth in de Play Store (gratis)

Apps van derde partijen

Je hoeft niet alleen de app van Philips Hue zelf te gebruiken, want er zijn verschillende apps van derde partijen die de mogelijkheden van Philips Hue uitbreiden. Check bijvoorbeeld hueDynamic vol handige functies, zoals de optie om geluid en je lichten te combineren, of om een camera op je televisie te richten waarna de lampen meedoen met wat er op je televisie te zien is. De app Hue Music luistert via de microfoon naar je muziek om de lichten aan te passen. Check de Play Store voor nog meer apps.

Extra tip: Houd aanbiedingen in de gaten

Als je van plan bent lampen van Philips Hue te kopen, doe je er slim aan om de aanbiedingen in de gaten te houden. Philips Hue-lampen gaan namelijk opvallend vaak in de aanbieding. Het is natuurlijk zonde om de volledige prijs voor lampen te betalen, als het ook voor minder kan. Om deze aanbiedingen bij te houden kun je bijvoorbeeld de Pepper-app downloaden en een alert instellen op ‘Philips Hue’.

Philips Hue en Google Home

Philips Hue werkt uitstekend samen met Google Home en de Google Assistent. Check de Google Assistent-vragen die je kunt stellen. Met de nieuwe Nest Audio-speaker kun je zonder je telefoon te pakken, opdrachten geven aan de Google Assistent. Lees onze Nest Audio-review of check de video hieronder: