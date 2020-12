Een qr-code scannen met je Android-toestel kan op meerdere manieren. In deze tip laten we zien hoe je een qr-code-scan met je smartphone maakt.



Zo maak je een qr-code scan

QR staat voor quick response. Een qr-code is een vierkante barcode om in te scannen met een smartphone. Zo’n code is vaak een verwijzing naar een website of bepaalde (contact)gegevens, en je vindt ze vaak op verpakkingen, magazines en posters.

Op de pagina waar deze naar verwijst, zijn bijvoorbeeld achtergrondinformatie, voedingswaarden, een merkwebsite of informatie over een bepaalde actie te vinden. Qr-codes worden ook gebruikt bij betaalverzoeken, zoals in de mobiel bankieren-app van ING.

Via Google Lens leer je over jouw omgeving door de camera naar objecten, teksten en meer te wijzen. De app is dus niet alleen voor qr-codes handig, maar geeft informatie over alles om je heen. Doorloop de stappen hieronder als je een qr-code vanaf je smartphone wil openen.

Check allereerst of je Google Lens hebt geïnstalleerd. Zo niet: download Google Lens gratis in Google Play; Activeer de Google Assistent door je homeknop ingedrukt te houden. Zodra je Google Lens hebt geïnstalleerd, komt er automatisch een icoontje in Google Assistent. Druk op het Lens-icoontje rechtsonderin; Assistent activeert nu je camera. Richt je camera goed op de qr-code die je wil scannen. Tik op je scherm in het midden van de code; Klik op de suggestie die Lens geeft om naar de website te gaan, die dus aan de qr-code gekoppeld is.

Probeer het hier zelf:

Alternatieve qr-code-scanners

In de praktijk blijkt dat Google Lens niet altijd even accuraat qr-codes scant. Ook begrijpt Lens niet altijd meteen dat het een qr-code is die je probeert te scannen. Scan je regelmatig dergelijke codes en wil je snel toegang tot wat de qr-code inhoudt, is het slim een externe app te gebruiken.

Er zijn hiervoor talloze applicaties te vinden in de Play Store. Sommige van deze apps scannen alleen qr-codes, andere apps bieden weer allerlei andere opties. Ook zit er flink verschil tussen het wel of niet tonen van advertenties in zulke apps, dus check dat altijd even goed als je de Play Store induikt.