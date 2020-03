Heb je een nieuwe Samsung-smartphone? Dan gebruik je waarschijnlijk Smart Switch voor het overzetten van bestanden. Meestal gaat dit prima, maar soms loop je tegen problemen aan. We geven oplossingen voor wanneer Samsung Smart Switch niet werkt.



Samsung Smart Switch werkt niet: dit kun je proberen

Samsung Smart Switch is een gratis manier om bestanden over te zetten van je oude naar je nieuwe smartphone. Je hebt hiervoor alleen een wifi-verbinding nodig, maar een usb-kabeltje werkt ook. Met Samsung Smart Switch kun je contacten, foto’s, muziek, video’s, berichten, notities, agendapunten en meer overdragen naar je nieuwe Galaxy-smartphone.

Meestal gaat dit zonder problemen, maar soms werkt Samsung Smart Switch niet. Gelukkig is de oplossing meestal binnen handbereik. Probeer onderstaande dingen bijvoorbeeld eens.

1. Update de app

Het klinkt heel simpel, maar meestal ligt hier de kern van het probleem. Standaard staat Smart Switch op iedere Samsung-telefoon, maar het bedrijf brengt aan de lopende band updates uit. De kans is dus aanwezig dat de versie die op jouw Samsung-smartphone alweer gedateerd is, en mogelijk roet in het eten gooit. Zo werk je Samsung Smart Switch bij:

Pak je nieuwe Samsung-telefoon erbij; Download gratis de nieuwste versie van Download Samsung Smart Switch via deze link; Wacht totdat de update klaar is en probeer de bestanden opnieuw over te brengen.

2. Installeer de app opnieuw

Nog zo’n effectief inkoppertje. Over het algemeen werkt Samsung Smart Switch prima, maar soms zit ergens een kink in de spreekwoordelijke kabel. Dit probleem kan met ontzettend veel factoren samenhangen. In de meeste gevallen is het dus verstandig om de app eventjes te verwijderen en vervolgens opnieuw te downloaden.

→ Download Samsung Smart Switch via deze link (gratis)

3. Back-up kan niet gevonden worden

Krijg je een melding op je nieuwe Samsung-smartphone dat er geen back-up van je oude toestel gevonden kon worden? Dan is de back-up mogelijk verkeerd opgeslagen, of niet helemaal afgerond. Ga in dat geval op je oude toestel naar de Instellingen-app, kies ‘Systeem’ en tik op ‘Geavanceerd’. In het nieuw geopende menu selecteer je ‘Back-up’. Kies vervolgens ‘Nu back-up maken’ en volg de aanwijzingen op het scherm. Probeer nu opnieuw de back-up te downloaden op je nieuwe Galaxy.

Lees ook: Tip: zo maak je snel een back-up van je Android-toestel

4. Te weinig ruimte

Wanneer je teveel bestanden probeert over te dragen, krijg je op een gegeven moment de melding dat de opslagruimte van je nieuwe Samsung-telefoon vol zit. In dat geval kun je proberen om een micro-sd-kaartje te plaatsen voor extra opslagcapaciteit (als dat kan), of minder bestanden te verplaatsen.

Ga je je oude smartphone verkopen en wil je de bestanden niet kwijt, bijvoorbeeld omdat het om dierbare foto’s gaat? Probeer dan bestanden in de cloud op te slaan, zoals via Google Foto’s of Google Drive, of kies ervoor om de kiekjes naar je computer te verplaatsen. Zo raak je geen herinneringen kwijt.



5. Gebruik je computer (of een kabel)

Niet de meest gebruiksvriendelijke optie, maar wel één van de meest betrouwbare. Wanneer je grote bestanden probeert over te brengen, heb je een snelle wifi-verbinding nodig. Heb je dit niet, of klapt Samsung Smart Switch er tijdens het overbrengen halverwege zonder duidelijke reden uit?

In zo’n situatie kun je er het best een kabeltje bij pakken. Download de Samsung Smart Switch-app op beide smartphones, tik op ‘Start’ en geef aan dat je een kabeltje gebruikt. Volg vervolgens de aanwijzingen op het scherm. Ook kun je altijd nog je computer gebruiken. Download Samsung Smart Switch via deze link en gebruik je pc als doorgeefluik.

