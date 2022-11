SkyShowtime opzeggen: zo zet je je abonnement stop

Valt SkyShowtime tegen, of ben je inmiddels al door het aanbod heen? Dan is het misschien tijd om het abonnement te schrappen. SkyShowtime opzeggen doe je zo.

SkyShowtime opzeggen in 4 stappen

SkyShowtime is de nieuwste streamingdienst van Nederland. Wat ons betreft heeft de Netflix-concurrent potentie, maar had de introductie beter gekund. Het aanbod is vooralsnog beperkt, sommige functies missen en de app bevat de nodige foutjes. Lees verder in onze review van SkyShowtime.

Misschien wil je SkyShowtime dus opzeggen. Dat is gelukkig heel simpel:

Ga naar de website van SkyShowtime en log in met je aanmeldgegevens; Tik/klik op het profielicoon rechtsboven en kies ‘Account’; Tik naast het kopje ‘Je abonnement’ op ‘Abonnement opzeggen’; Bevestig je keuze door op ‘Je abonnement annuleren’ te drukken.

Het abonnement is nu opgezegd. Je ziet in de tekst tot wanneer je kunt blijven kijken. Verder ontvang je een bevestigingsmail van de opzegging.

Daarover gesproken, de streamingdienst is maandelijks op te zeggen. Je zit dus maximaal een paar weken ‘vast’ aan SkyShowtime. Mocht je van gedachten veranderen, kun je altijd een nieuw abonnement afsluiten.

Helaas profiteer je dan waarschijnlijk niet van de levenslange korting. Wie voor 6 december 2022 een abonnement op SkyShowtime afsluit, krijgt 50 procent korting. Een abonnement kost dan 3,49 euro per maand, in plaats van de gangbare 6,99 euro. HBO Max had ook zo’n introductie-aanbieding.

Meer over SkyShowtime

Bij Android Planet hebben we meerdere artikelen over de nieuwe streamingdienst geschreven. Wist je bijvoorbeeld dat je vooralsnog maximaal in full-hd kunt kijken? 4K-resolutie wordt pas later toegevoegd. Meer van dit soort weetjes vind je in ons artikel waarin we vragen over SkyShowtime beantwoorden.

Zit je nog in de proefperiode? Dan hebben we enkele SkyShowtime-kijktips voor je. Wat ons betreft zijn onder meer Star Trek: Strange New Worlds, de Halo-serie en The Offer absoluut de moeite waard.

